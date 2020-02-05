Из-за коронавируса Политех ограничил прием студентов из Китая

5 Февр. 2020 2020-02-05T15:02:54+03:00

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В связи с охватившей планету эпидемией коронавируса в Политехническом университете Петра Великого в Петербурге начали принимать меры предотвращения инфекционных заболеваний. В вузе учится больше 30 тысяч студентов, в том числе около 8000 иностранцев, многие из них граждане Китая. В связи с этим, с 3 февраля университет ограничил количество китайцев, приезжающих на обучение или официальные встречи.

- До нормализации обстановки в КНР в Политехе не будут оформляться приглашения на обучение китайским студентам. С вузами – партнерами из этой страны ведутся переговоры о перенесении сроков обучения и обмена делегациями, - сообщили в вузе.

Также был изменен график учебного процесса для китайских студентов, которые уехали на каникулы и в январе не вернулись в университет. Планируется что они снова приступят к обучению в Петербурге не ранее 2 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU