Торговцу мясом пробили череп и оторвали ухо в Петербурге

5 Февр. 2020 2020-02-05T15:23:28+03:00

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На бывшего предпринимателя, который занимала торговлей мясом в Петербурге напали прямо в подъезде его дома. 45-летнего уроженца Армении госпитализировали в городскую больницу вечером 3 февраля из дома 20 по улице Пограничника Гарькавого. По его словам, трое неизвестных человек в черных балаклавах, закрывающих лицо жестоко избили его, проломив череп и оторвав ухо.

- Около 22:30 часов вечера 3 февраля 37-летняя жена пострадавшего услышала шум в парадной и вышла из квартиры. Там она услышала голос мужа, спустилась на первый этаж и увидела его, лежащего в крови, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Муж пояснил, что поднимался домой и ему на встречу вышли трое в масках и два раза ударили его чем-то по голове. В больнице у него диагностировали множественные ушибы и травмы головы, перелом затылочной кости с переходом на основание черепа и травматическую ампутацию левой ушной раковины.

Как позже рассказал брат потерпевшего, год назад у них был семейный бизнес – две торговые точки по продаже мяса на проспекте Героев и улице Шувалова. В ноябре 2019 года у них начались проблемы с бизнесом, они задолжали деньги поставщику и прикрыли магазинчики. После стали поступать угрозы физической расправы от поставщика. Мужчины обратились в МВД с заявлением, угрозы прекратились.

Имена и название фирмы поставщика братья не назвали. Они пояснили, что сейчас занимаются продажей выпечки в Мурино.

ИСТОЧНИК KP.RU