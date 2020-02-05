Подросток избежал наказания за шантаж 13-летней петербурженки интимными фото

5 Февр. 2020 2020-02-05T15:49:19+03:00

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В Петербурге 15-летний мальчик пытался шантажировать 13-летнюю школьницу. Уроженец Узбекистана угрожал, что покажет всем интимные фотографии девочки если та не займется с ним оральным сексом. Шантаж раскрылся в тот момент, когда разговор подростков услышала мама юной петербурженки.

- Мать девочки обратилась в полицию. Она рассказала, что услышала разговор дочери и поняла из него, что какой-то неизвестный пытается склонить ее к интимной связи, - пишут «Невские новости».

Полиция быстро выяснила, кто шантажировал 13-летнюю. 15-летнего подростка пригласили в отделение вместе с отцом на допрос. Оказалось, что между мальчиком и девочкой некоторое время назад завязалась переписка в социальной сети. Во время бесед школьница сама присылала ему свои обнаженные фотографии. Однако позже ребята поссорились, и парень решил использовать эти снимки в свою пользу.

Однако, как отмечается, шантажист избежал уголовного наказания, предусмотренного статьей о принуждении к действиям сексуального характера так как ответственность по ней наступает с 16 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU