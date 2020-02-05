2020-02-05T17:10:49+03:00
Общество

Скоростной режим на Невском проспекте могут ограничить до 40 километров в час

Данную инициативу прорабатывает администрация Центрального района Петербурга
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
На Невском проспекте собираются ограничить скоростной режим до 40 километров в часНа Невском проспекте собираются ограничить скоростной режим до 40 километров в часФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

На главной магистрали Петербурга - Невском проспекте - в ближайшее время могут установить новое ограничение по скорости – 40 километров в час. Как стало известно в среду, 5 февраля, предложение выдвинула администрация Центрального района, в чьем введении находится дорога.

- Ограничение скоростного режима на Невском необходимо в первую очередь для снижения аварийности и повышения безопасности всех окружающих. Все мы знаем трагические истории, которые происходили за последние годы на проспекте. Важно это предотвратить, - рассказали «КП-Петербург» в администрации.

В ведомстве также напомнили, что сейчас по Невскому можно ездить со скорость 60 километров в час, плюс существуют правило о том, что за превышение режима на 19 километров никак не наказывается.

На данный момент администрация прорабатывает предложение об ограничении, а также отмечает, что в планах установить дорожные системы, которые помогут дорожным инспекторам лучше отслеживать нарушителей и наказывать их.

Однако, когда может вступить в силу нововведение, в администрации сказать затрудняются. Проработка инициативы должна быть тщательная, учитывая, что Невский проспект является объектом культурного наследия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Оранжереи Таврического сада вызвался реконструировать лишь «Газпром»
Огромная яма образовалась на проезжей части Подъездного переулка из-за прорыва теплотрассы
Из-за угрозы наводнения в Петербурге закрыли все затворы дамбы
Экологический сбор за мусор, привозимый из Петербурга, хотят ввести в Ленобласти
«Чиновники все раздули»: Швед из фанатского движения прокомментировал скандал с Дзюбой
Закройте окна, избегайте деревьев: метель и шквальный ветер придут в Санкт-Петербург в ночь на 6 февраля
В ЗаКс Петербурга поступили недостающие документы Митяниной на должность детского омбудсмена
КГИОП – о разрушении Меншикова бастиона Петропавловки: «Проектов от музея мы не получали»
«Стандартная процедура»: в комитете по благоустройству объяснили, зачем дорожная техника убирает «невидимый снег»
Депутаты Петербурга обратились к Голиковой за бесплатными лекарствами для больных гепатитом
Из-за коронавируса отели Петербурга могут потерять 6 миллиардов рублей
На плохое отопление и уборку больше всего жаловались петербуржцы в январе 2020 года
Скоростной режим на Невском проспекте могут ограничить до 40 километров в час
Подросток избежал наказания за шантаж 13-летней петербурженки интимными фото
Торговцу мясом пробили череп и оторвали ухо в Петербурге
Из-за коронавируса Политех ограничил прием студентов из Китая
Запрет выхода на лед в Петербурге продлят до 15 февраля
Рыбаки вышли на тонкий лед на Невской губе
Труп мужчины нашли на спортивной площадке в Сланцах
Пожар произошел на территории больницы в Сестрорецке
Предприниматель подозревается в краже 17 миллионов, выделенных на ремонт водоканала в Волхове
Петербурженку оштрафовали за провоз бриллиантового кольца премиум-класса через границу без декларации
Восемь тысяч километров дорог на сутки очистили от снега и наледи в Ленобласти
Неловкий продавец оружия отстрелил себе палец
«Взорвешься, полетаешь»: Двое с гранатой попытались ограбить магазин в Петербурге
В Выборгском замке во время реставрации нашли средневековую стену
Петербуржец напоил и изнасиловал малолетнюю девочку
Майские кусты зацвели в Петербурге в феврале