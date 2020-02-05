Скоростной режим на Невском проспекте могут ограничить до 40 километров в час

5 Февр. 2020 2020-02-05T17:10:49+03:00

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На главной магистрали Петербурга - Невском проспекте - в ближайшее время могут установить новое ограничение по скорости – 40 километров в час. Как стало известно в среду, 5 февраля, предложение выдвинула администрация Центрального района, в чьем введении находится дорога.

- Ограничение скоростного режима на Невском необходимо в первую очередь для снижения аварийности и повышения безопасности всех окружающих. Все мы знаем трагические истории, которые происходили за последние годы на проспекте. Важно это предотвратить, - рассказали «КП-Петербург» в администрации.

В ведомстве также напомнили, что сейчас по Невскому можно ездить со скорость 60 километров в час, плюс существуют правило о том, что за превышение режима на 19 километров никак не наказывается.

На данный момент администрация прорабатывает предложение об ограничении, а также отмечает, что в планах установить дорожные системы, которые помогут дорожным инспекторам лучше отслеживать нарушителей и наказывать их.

Однако, когда может вступить в силу нововведение, в администрации сказать затрудняются. Проработка инициативы должна быть тщательная, учитывая, что Невский проспект является объектом культурного наследия.

ИСТОЧНИК KP.RU