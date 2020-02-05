На плохое отопление и уборку больше всего жаловались петербуржцы в январе 2020 года

5 Февр. 2020 2020-02-05T17:00:40+03:00

В Смольном рассказали, на что петербуржцы жалуются больше всего Фото: Олег ЗОЛОТО

За месяц горожане направили к администрации Северной столицы более 47 тысяч обращений

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За первый месяц 2020 года жители Северной столицы отправили через портал «Наш Санкт-Петербург» более 47 тысяч сообщений. Чаще всего горожане жаловались на низкую температуру в отапливаемых помещениях, а также на проблемы с уборкой в жилых парадных. Однако в целом, петербуржцы на 40 процентов меньше оставили сообщений, чем в январе 2019 года.

- Так, на плохое отопление пожаловались 3889 горожан, несоблюдение графика уборки парадной – 3382, неудовлетворительное состояние подъезда – 3320, недовольны освещением в подъезде или на фасаде жилого дома – 2740, а также мусором во дворе – 2446 человек, - рассказали в комитете по информации и связи.

Отмечается, что работа выстроена таким образом, что заявленные проблемы напрямую поступают в соответствующие организации для оперативного решения. В случае, если проблема не аварийного характера, она решается за 2-3 рабочих дня.

Иногда модераторы вынуждены отклонять полученные сообщения от пользователей – это 20-25 процентов от общего числа поступающих сообщений. Основные причины отклонений – несоответствие категории заявленной проблеме и отсутствие такой проблемы в классификаторе.

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ИСТОЧНИК KP.RU