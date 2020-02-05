2020-02-05T17:00:40+03:00
Общество

На плохое отопление и уборку больше всего жаловались петербуржцы в январе 2020 года

За месяц горожане направили к администрации Северной столицы более 47 тысяч обращений
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В Смольном рассказали, на что петербуржцы жалуются больше всегоВ Смольном рассказали, на что петербуржцы жалуются больше всегоФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

За первый месяц 2020 года жители Северной столицы отправили через портал «Наш Санкт-Петербург» более 47 тысяч сообщений. Чаще всего горожане жаловались на низкую температуру в отапливаемых помещениях, а также на проблемы с уборкой в жилых парадных. Однако в целом, петербуржцы на 40 процентов меньше оставили сообщений, чем в январе 2019 года.

- Так, на плохое отопление пожаловались 3889 горожан, несоблюдение графика уборки парадной – 3382, неудовлетворительное состояние подъезда – 3320, недовольны освещением в подъезде или на фасаде жилого дома – 2740, а также мусором во дворе – 2446 человек, - рассказали в комитете по информации и связи.

Отмечается, что работа выстроена таким образом, что заявленные проблемы напрямую поступают в соответствующие организации для оперативного решения. В случае, если проблема не аварийного характера, она решается за 2-3 рабочих дня.

Иногда модераторы вынуждены отклонять полученные сообщения от пользователей – это 20-25 процентов от общего числа поступающих сообщений. Основные причины отклонений – несоответствие категории заявленной проблеме и отсутствие такой проблемы в классификаторе.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

ТЕМА ДНЯ в Петербурге. Почему тарифы на капремонт выросли в 2 раза - версия Смольного

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Оранжереи Таврического сада вызвался реконструировать лишь «Газпром»
Огромная яма образовалась на проезжей части Подъездного переулка из-за прорыва теплотрассы
Из-за угрозы наводнения в Петербурге закрыли все затворы дамбы
Экологический сбор за мусор, привозимый из Петербурга, хотят ввести в Ленобласти
«Чиновники все раздули»: Швед из фанатского движения прокомментировал скандал с Дзюбой
Закройте окна, избегайте деревьев: метель и шквальный ветер придут в Санкт-Петербург в ночь на 6 февраля
В ЗаКс Петербурга поступили недостающие документы Митяниной на должность детского омбудсмена
КГИОП – о разрушении Меншикова бастиона Петропавловки: «Проектов от музея мы не получали»
«Стандартная процедура»: в комитете по благоустройству объяснили, зачем дорожная техника убирает «невидимый снег»
Депутаты Петербурга обратились к Голиковой за бесплатными лекарствами для больных гепатитом
Из-за коронавируса отели Петербурга могут потерять 6 миллиардов рублей
На плохое отопление и уборку больше всего жаловались петербуржцы в январе 2020 года
Скоростной режим на Невском проспекте могут ограничить до 40 километров в час
Подросток избежал наказания за шантаж 13-летней петербурженки интимными фото
Торговцу мясом пробили череп и оторвали ухо в Петербурге
Из-за коронавируса Политех ограничил прием студентов из Китая
Запрет выхода на лед в Петербурге продлят до 15 февраля
Рыбаки вышли на тонкий лед на Невской губе
Труп мужчины нашли на спортивной площадке в Сланцах
Пожар произошел на территории больницы в Сестрорецке
Предприниматель подозревается в краже 17 миллионов, выделенных на ремонт водоканала в Волхове
Петербурженку оштрафовали за провоз бриллиантового кольца премиум-класса через границу без декларации
Восемь тысяч километров дорог на сутки очистили от снега и наледи в Ленобласти
Неловкий продавец оружия отстрелил себе палец
«Взорвешься, полетаешь»: Двое с гранатой попытались ограбить магазин в Петербурге
В Выборгском замке во время реставрации нашли средневековую стену
Петербуржец напоил и изнасиловал малолетнюю девочку
Майские кусты зацвели в Петербурге в феврале