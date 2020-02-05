Из-за коронавируса отели Петербурга могут потерять 6 миллиардов рублей

5 Февр. 2020 2020-02-05T17:26:35+03:00

За 2019 год Северную столицу посетили 1,3 миллионов туристов из Китая

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Эпидемия коронавируса может ударить не столько по здоровью населения, сколько по экономике. В частности, гостиничный бизнес Петербурга может потерять порядка 6 миллиардов рублей. Об этом в среду, 5 февраля, рассказала «Мойка78».

В 2019 году Северную столицу посетили порядка 1,3 миллионов туристов из Поднебесной. Приблизительная выручка отелей от их приезда в город составила 6,2 миллиардов рублей.

- Очевидно, что такая «недостача» серьезно просадит гостиничный рынок Северной столицы. Но больше всего пострадают гостиницы, ориентированные исключительно на китайских туристов, общий номерной фонд которых составляет порядка 3 000 номеров, - приводит издание слова руководителя гостиничного направления консультанта Людмилы Фроловой.

Из-за снижения туристического потока из Китая, а как следствие, недостатка гостей, отели начнут снижать цена на номера, что повлияет на всех игроков гостиничного рынка. Отмечается, что даже несколько месяцев запрета въезда китайцев в Петербург серьезно повлияет на эту сферу.

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ИСТОЧНИК KP.RU