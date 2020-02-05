«Стандартная процедура»: в комитете по благоустройству объяснили, зачем дорожная техника убирает «невидимый снег»

5 Февр. 2020 2020-02-05T18:19:24+03:00

Снега нет, но другие проблемы - например, грязь, вода и мусор - никуда не делись. Фото: Артем КИЛЬКИН

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Во вторник, 4 февраля, в соцсетях появился ролик, который вызвал бурю возмущения у жителей и гостей Санкт-Петербурга. На нем видно, как на улице Дыбенко трактор скребет ковшом по абсолютно чистой дороге, а потом «вываливает» пустой ковш в кузов самосвала. Пользователи тут же обозвали процедуру «уборкой невидимого снега» и принялись упражнять в остроумии. В комитете по благоустройству шутников поспешили урезонить: ничего смешного в ролике нет.

- Трактор занимается уборкой так называемой лотковой зоны, которая находится на самом краю проезжей части, - пояснили «Комсомолке» в пресс-службе ведомства. – Там скапливается грязь, которая мешает воде с дороги уходить в канализацию.

По словам нашего собеседника, грядущей ночью в Петербурге ожидается сильный снегопад. И если заранее не прочистить лотковую зону, дорога превратится в бассейн.

- Это абсолютно нормальная стандартная процедура, - констатировали в комитете по благоустройству. – И поводов для насмешек и критики здесь нет никаких.

В Санкт-Петербурге убирают «невидимый снег».Видео: соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU