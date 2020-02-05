КГИОП – о разрушении Меншикова бастиона Петропавловки: «Проектов от музея мы не получали»

5 Февр. 2020 2020-02-05T18:33:46+03:00

Тем временем археологи и музейщики ждут действий от самих властей

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Комитет по охране памятников Петербурга (КГИОП) прокомментировал ситуацию с разрушением одновременно двух памятников – Меншикова бастиона Петропавловской крепости, который находится под федеральной защитой, и деревоземляного вала 1703 года, старейшего сооружения Петербурга, которое нашли внутри бастиона и зачислили в список вновь выявленных объектов археологического наследия. Сохранить один памятник в должном состоянии мешает другой, и наоборот.

Ведомство приводит следующую хронологию:

2011 год – начало работ по сохранению каменных конструкций Меншикова бастиона по заказу музея: выемка грунта из фасов;

конец 2012 – устройство временного окрытия над шпицем Меншикова бастиона, чтобы защитить вскрытые исторические конструкции от осадков;

2016 – укрепление конструкций казематов, контрфорсов, барбетных арок и каменных стен бастиона;

апрель 2017 – получение открытого листа в Минкультуры, начало археологических работ специалистами Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН);

декабрь 2017 – включение деревоземляного вала крепости 1703 года постройки в перечень выявленных объектов археологического наследия;

2018-2019 – укрепление кирпичных конструкций бастиона, которые «невозможно было выполнить в полном объеме, включая гидроизоляцию, в связи с тем, что внутри объекта расположен памятник археологии».

И археологи ИИМК РАН, и специалисты Музея истории Петербурга ждут решения сложного вопроса, что сохранять, а что рушить, а если сохранять и то, и другое, то как, от властей.

– Сейчас памятник археологии законсервирован, ведется мониторинг состояния объекта, – сообщили «Комсомолке» в КГИОП. – Проектная документация на проведение работ по сохранению и приспособлению Меншикова бастиона для современного использования, включая решение по памятнику археологии, до настоящего времени в комитет от музея не поступала.

ИСТОЧНИК KP.RU