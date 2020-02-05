2020-02-05T18:33:46+03:00
Звезды

КГИОП – о разрушении Меншикова бастиона Петропавловки: «Проектов от музея мы не получали»

Тем временем археологи и музейщики ждут действий от самих властей
Анна ПОСЛЯНОВА
Поделиться:
По данным ведомства, сейчас «ведется мониторинг состояния объекта».По данным ведомства, сейчас «ведется мониторинг состояния объекта».Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Комитет по охране памятников Петербурга (КГИОП) прокомментировал ситуацию с разрушением одновременно двух памятниковМеншикова бастиона Петропавловской крепости, который находится под федеральной защитой, и деревоземляного вала 1703 года, старейшего сооружения Петербурга, которое нашли внутри бастиона и зачислили в список вновь выявленных объектов археологического наследия. Сохранить один памятник в должном состоянии мешает другой, и наоборот.

Ведомство приводит следующую хронологию:

2011 год – начало работ по сохранению каменных конструкций Меншикова бастиона по заказу музея: выемка грунта из фасов;

конец 2012 – устройство временного окрытия над шпицем Меншикова бастиона, чтобы защитить вскрытые исторические конструкции от осадков;

2016 – укрепление конструкций казематов, контрфорсов, барбетных арок и каменных стен бастиона;

апрель 2017 – получение открытого листа в Минкультуры, начало археологических работ специалистами Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН);

декабрь 2017 – включение деревоземляного вала крепости 1703 года постройки в перечень выявленных объектов археологического наследия;

2018-2019 – укрепление кирпичных конструкций бастиона, которые «невозможно было выполнить в полном объеме, включая гидроизоляцию, в связи с тем, что внутри объекта расположен памятник археологии».

И археологи ИИМК РАН, и специалисты Музея истории Петербурга ждут решения сложного вопроса, что сохранять, а что рушить, а если сохранять и то, и другое, то как, от властей.

– Сейчас памятник археологии законсервирован, ведется мониторинг состояния объекта, – сообщили «Комсомолке» в КГИОП. – Проектная документация на проведение работ по сохранению и приспособлению Меншикова бастиона для современного использования, включая решение по памятнику археологии, до настоящего времени в комитет от музея не поступала.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Оранжереи Таврического сада вызвался реконструировать лишь «Газпром»
Огромная яма образовалась на проезжей части Подъездного переулка из-за прорыва теплотрассы
Из-за угрозы наводнения в Петербурге закрыли все затворы дамбы
Экологический сбор за мусор, привозимый из Петербурга, хотят ввести в Ленобласти
«Чиновники все раздули»: Швед из фанатского движения прокомментировал скандал с Дзюбой
Закройте окна, избегайте деревьев: метель и шквальный ветер придут в Санкт-Петербург в ночь на 6 февраля
В ЗаКс Петербурга поступили недостающие документы Митяниной на должность детского омбудсмена
КГИОП – о разрушении Меншикова бастиона Петропавловки: «Проектов от музея мы не получали»
«Стандартная процедура»: в комитете по благоустройству объяснили, зачем дорожная техника убирает «невидимый снег»
Депутаты Петербурга обратились к Голиковой за бесплатными лекарствами для больных гепатитом
Из-за коронавируса отели Петербурга могут потерять 6 миллиардов рублей
На плохое отопление и уборку больше всего жаловались петербуржцы в январе 2020 года
Скоростной режим на Невском проспекте могут ограничить до 40 километров в час
Подросток избежал наказания за шантаж 13-летней петербурженки интимными фото
Торговцу мясом пробили череп и оторвали ухо в Петербурге
Из-за коронавируса Политех ограничил прием студентов из Китая
Запрет выхода на лед в Петербурге продлят до 15 февраля
Рыбаки вышли на тонкий лед на Невской губе
Труп мужчины нашли на спортивной площадке в Сланцах
Пожар произошел на территории больницы в Сестрорецке
Предприниматель подозревается в краже 17 миллионов, выделенных на ремонт водоканала в Волхове
Петербурженку оштрафовали за провоз бриллиантового кольца премиум-класса через границу без декларации
Восемь тысяч километров дорог на сутки очистили от снега и наледи в Ленобласти
Неловкий продавец оружия отстрелил себе палец
«Взорвешься, полетаешь»: Двое с гранатой попытались ограбить магазин в Петербурге
В Выборгском замке во время реставрации нашли средневековую стену
Петербуржец напоил и изнасиловал малолетнюю девочку
Майские кусты зацвели в Петербурге в феврале