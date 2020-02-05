«Чиновники все раздули»: Швед из фанатского движения прокомментировал скандал с Дзюбой

5 Февр. 2020 2020-02-05T18:44:38+03:00

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Артем Дзюба оказался в центре скандала в ноябре 2019 года, когда несколько агрессивных фанатов обматерили нападающего после матча национальной сборной с Сан-Марино. На этом негатив в сторону Дзюбы не прекратился: каждое его неловкое движение на поле в последующих играх вызывало очередную волну свиста. Впервые эту ситуацию прокомментировал представитель фанатского движения Олег Осипов (известный как Швед). В интервью ФАН Швед заверил, что «никаких проблем между болельщиками и национальной командой на Евро быть не может, потому что все болеют за сборную».

- Случай с Дзюбой не имеет никакой заряженной истории, - уверен Швед. - На игре с Сан-Марино кричали три человека, Дзюба этого даже не слышал. Но видео сняли на телефон и выложил в Сеть. Чиновники все раздули, а Дзюба оказался жертвой этой ситуации. В итоге все думают, что это футболист пошел жаловаться, но это не так. Это была единичная история, просто люди посмеялись.

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ИСТОЧНИК KP.RU