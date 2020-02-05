Закройте окна, избегайте деревьев: метель и шквальный ветер придут в Санкт-Петербург в ночь на 6 февраля

5 Февр. 2020 2020-02-05T18:43:50+03:00

Метель придет в Санкт-Петербург уже в эту ночь, с 5 на 6 февраля. Фото: Олег ЗОЛОТО

Изменить размер текста: A A

Грядущая ночь, судя по всему, будет ненастной: в Северную столицу придут метель и шквальный ветер. Об этом сегодня, 5 февраля, сообщило МЧС России по Санкт-Петербургу.

- Ночь ожидается сильный снег, утром местами метель, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ведомства. – Ветер будет западный и северо-западный, с порывами до 18 метров в секунду.

По словам спасателей, в свете неблагоприятных погодных условий будущей ночью лучше без особой нужды не выходить на улицу. А если уж вышли – держаться подальше от деревьев и рекламных щитов, а также мостов, эстакад и трубопроводов. Поберечь стоит и автомобили: заранее загнать их в гараж, а если гаража нет – припарковать на максимально открытой местности.

Впрочем, уже к середине дня непогода сойдет на нет. 6 февраля нас вновь ждет умеренный морозец (до -6 градусов) и гололедица.

ИСТОЧНИК KP.RU