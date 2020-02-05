2020-02-05T19:25:23+03:00
Общество

Экологический сбор за мусор, привозимый из Петербурга, хотят ввести в Ленобласти

Регион будет направлять эти средства на экологические мероприятия в населенных пунктах, расположенных вблизи полигонов
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
В Ленобласти хотят брать небольшой экологический сбор за мусор, который привозят из Петербурга.В Ленобласти хотят брать небольшой экологический сбор за мусор, который привозят из Петербурга.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко предложил ввести мусорный тариф на отходы, привозимые в регион из Петербурга. Полученные деньги собираются направлять на экологические мероприятия в населенных пунктах, расположенных вблизи полигонов. Например, благодаря сбору создадут водоочистные сооружения, благоустроят различные территории, отремонтируют дороги. В общем, жизнь в регионе наладится.

- Мы хотели бы рассмотреть возможность введения регионального экологического сбора, который бы гарантировал нам получение определенных средств за прием и утилизацию мусора от Санкт-Петербурга. Эти деньги шли бы целевым образом на экологические мероприятия в тех районах, где находятся полигоны, где принимают мусор, а также на улучшение качества жизни населения, которое там проживает, - передает слова Дрозденко пресс-служба администрации Ленобласти.

Губернатор рассказал о двух вариантах сбора денег за мусор. В первом – надежда на целевые субсидии из Москвы. Второй не такой радужный – цена за экологический сбор вводится в тариф за вывозку мусора из Петербурга. Однако глава Ленобласти заверяет, что речь идет о маленьких суммах, так что разницы горожане не почувствуют – 100-150 рублей за 1 тонну вывезенных отходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Оранжереи Таврического сада вызвался реконструировать лишь «Газпром»
Огромная яма образовалась на проезжей части Подъездного переулка из-за прорыва теплотрассы
Из-за угрозы наводнения в Петербурге закрыли все затворы дамбы
Экологический сбор за мусор, привозимый из Петербурга, хотят ввести в Ленобласти
«Чиновники все раздули»: Швед из фанатского движения прокомментировал скандал с Дзюбой
Закройте окна, избегайте деревьев: метель и шквальный ветер придут в Санкт-Петербург в ночь на 6 февраля
В ЗаКс Петербурга поступили недостающие документы Митяниной на должность детского омбудсмена
КГИОП – о разрушении Меншикова бастиона Петропавловки: «Проектов от музея мы не получали»
«Стандартная процедура»: в комитете по благоустройству объяснили, зачем дорожная техника убирает «невидимый снег»
Депутаты Петербурга обратились к Голиковой за бесплатными лекарствами для больных гепатитом
Из-за коронавируса отели Петербурга могут потерять 6 миллиардов рублей
На плохое отопление и уборку больше всего жаловались петербуржцы в январе 2020 года
Скоростной режим на Невском проспекте могут ограничить до 40 километров в час
Подросток избежал наказания за шантаж 13-летней петербурженки интимными фото
Торговцу мясом пробили череп и оторвали ухо в Петербурге
Из-за коронавируса Политех ограничил прием студентов из Китая
Запрет выхода на лед в Петербурге продлят до 15 февраля
Рыбаки вышли на тонкий лед на Невской губе
Труп мужчины нашли на спортивной площадке в Сланцах
Пожар произошел на территории больницы в Сестрорецке
Предприниматель подозревается в краже 17 миллионов, выделенных на ремонт водоканала в Волхове
Петербурженку оштрафовали за провоз бриллиантового кольца премиум-класса через границу без декларации
Восемь тысяч километров дорог на сутки очистили от снега и наледи в Ленобласти
Неловкий продавец оружия отстрелил себе палец
«Взорвешься, полетаешь»: Двое с гранатой попытались ограбить магазин в Петербурге
В Выборгском замке во время реставрации нашли средневековую стену
Петербуржец напоил и изнасиловал малолетнюю девочку
Майские кусты зацвели в Петербурге в феврале