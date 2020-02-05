Экологический сбор за мусор, привозимый из Петербурга, хотят ввести в Ленобласти

5 Февр. 2020 2020-02-05T19:25:23+03:00

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Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко предложил ввести мусорный тариф на отходы, привозимые в регион из Петербурга. Полученные деньги собираются направлять на экологические мероприятия в населенных пунктах, расположенных вблизи полигонов. Например, благодаря сбору создадут водоочистные сооружения, благоустроят различные территории, отремонтируют дороги. В общем, жизнь в регионе наладится.

- Мы хотели бы рассмотреть возможность введения регионального экологического сбора, который бы гарантировал нам получение определенных средств за прием и утилизацию мусора от Санкт-Петербурга. Эти деньги шли бы целевым образом на экологические мероприятия в тех районах, где находятся полигоны, где принимают мусор, а также на улучшение качества жизни населения, которое там проживает, - передает слова Дрозденко пресс-служба администрации Ленобласти.

Губернатор рассказал о двух вариантах сбора денег за мусор. В первом – надежда на целевые субсидии из Москвы. Второй не такой радужный – цена за экологический сбор вводится в тариф за вывозку мусора из Петербурга. Однако глава Ленобласти заверяет, что речь идет о маленьких суммах, так что разницы горожане не почувствуют – 100-150 рублей за 1 тонну вывезенных отходов.

ИСТОЧНИК KP.RU