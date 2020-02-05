2020-02-05T19:41:53+03:00
Общество

Из-за угрозы наводнения в Петербурге закрыли все затворы дамбы

Прогноз неблагоприятный – вода обещает подняться до 161 сантиметра
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения. Фото: instagram.com/dambaspb_kzsВ Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения. Фото: instagram.com/dambaspb_kzs
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Вечером 5 февраля в Петербурге закрыли все затворы дамбы. Об этом поспешили сообщить в пресс-службе Комплекса защитных сооружений (КЗС). Днем в организацию пришло распоряжение от МЧС, в котором их попросили срочно «свернуться». Согласно неблагоприятному прогнозу, вода в Неве поднимется до 161 сантиметра.

- Для предотвращения наводнения, разработан план маневрирования. Он предусматривает закрытие всех затворов КЗС, включая судопропускное сооружение С-1, на период с 20:00 5 февраля до 04:00 6 февраля. Указанный период может быть изменен в зависимости от гидрометеорологической обстановки, - комментирует решение в КЗС.

Судоходство по Кронштатскому корабельному фарватеру остановили с 19:30. А вот для машин ограничений нет, они могут двигаться свободно по транспортной составляющей комплекса. Однако водителей предупреждают о сильном боковом ветре, осадках и возможной наледи на дороге.

Добавим, что к 20:00 уровень воды в Неве поднялся уже на метр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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