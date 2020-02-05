2020-02-05T20:42:39+03:00
Общество

Объем инвестиций в недвижимость Петербурга резко подскочил на 77%

Эксперты оценили инвестиционные сделки в 97 млрд рублей
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге подвели итоги инвестиционных сделок в недвижимость города за 2019 год.В Петербурге подвели итоги инвестиционных сделок в недвижимость города за 2019 год.Фото: Артем КИЛЬКИН
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За 2019 год общий объем инвестиционных сделок в Петербурге резко пошел вверх и составил почти 97 миллиардов рублей. Это на 77% больше, чем в 2018-м и на 12% превышает показатели 2017-го года. Любопытную статистику приводит консалтинговая компания Knight Frank.

- Наибольшее количество сделок (85%) состоялись в сфере коммерческой недвижимости. Столь успешным итоговым показателям способствовали укрепление рубля с начала 2019 года и снижение ключевой ставки. Все это привело к повышенному интересу инвесторов к объектам. Увеличились объемы инвестиций и в торговую недвижимость за счет свершения 2 крупнейших сделок по продаже ТЦ «Невский центр» и 49% ТЦ «Галерея», - говорят эксперты.

А вот в сегменте участков под жилье произошло сокращение реализации объектов сразу на 58% по сравнению с 2018-м годом. Наибольшей популярностью среди девелоперов жилья пользовались Выборгский, Невский и Московский районы Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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