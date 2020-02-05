2020-02-05T21:15:43+03:00
Общество

Пять торговых павильонов снесли за сутки в Петербурге

Все ларьки работали незаконно [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
В Петербурге снесли ларьки горе-предпринимателей. Фото: ККИ ПетербургаВ Петербурге снесли ларьки горе-предпринимателей. Фото: ККИ Петербурга
Изменить размер текста:

За 5 февраля 2020 года в Петербурге стало меньше на шесть торговых павильонов. Все они работали незаконно. Как итог – около 200 квадратных метров города стали свободнее «дышать».

Выселять нарушителей пришлось силой. Первым-наперво сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга наведались в большой павильон вблизи дома №32/1 на Садовой улице. Владелец помещения не заключал с городом никаких договоров на аренду земли, поэтому его попросили на выход.

Силами ККИ в городе освободили около 200 кв.м. земли. Фото: ККИ Петербурга

Силами ККИ в городе освободили около 200 кв.м. земли. Фото: ККИ Петербурга

- Также силами комитета снесли ларьки на улицах Композиторов, Энгельса и Варшавской. Их владельцы не освободили территорию после окончания срока договора на аренду. Еще один павильон, на проспекте Большевиков вблизи дома №9 корпуса №1А, также функционировал незаконно, поскольку земля не была включена в схему размещения нестационарных торговых объектов. За день снесли и его, - сообщают в пресс-службе ККИ Петербурга.

А вот шестой нелегальный павильон на улице Хошимина возле дома №13, что неожиданно, владелец убрал сам в установленный срок. Всем нарушителям грозят штрафы. Вдобавок к этому сотрудники ККИ хотят взыскать с предпринимателей деньги, потраченные на снос их ларьков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На дамбе Петербурга разбились в хлам несколько грузовиков
На Приморском шоссе на 2 месяца ограничат проезд из-за прокладки электрокабеля
На горе-переводчицу завели уголовное дело за искажение слов судьи по делу об убийстве в Петербурге
Пять торговых павильонов снесли за сутки в Петербурге
Объем инвестиций в недвижимость Петербурга резко подскочил на 77%
Оранжереи Таврического сада вызвался реконструировать лишь «Газпром»
Огромная яма образовалась на проезжей части Подъездного переулка из-за прорыва теплотрассы
Из-за угрозы наводнения в Петербурге закрыли все затворы дамбы
Экологический сбор за мусор, привозимый из Петербурга, хотят ввести в Ленобласти
«Чиновники все раздули»: Швед из фанатского движения прокомментировал скандал с Дзюбой
Закройте окна, избегайте деревьев: метель и шквальный ветер придут в Санкт-Петербург в ночь на 6 февраля
В ЗаКс Петербурга поступили недостающие документы Митяниной на должность детского омбудсмена
КГИОП – о разрушении Меншикова бастиона Петропавловки: «Проектов от музея мы не получали»