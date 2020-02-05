Пять торговых павильонов снесли за сутки в Петербурге

5 Февр. 2020 2020-02-05T21:15:43+03:00

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За 5 февраля 2020 года в Петербурге стало меньше на шесть торговых павильонов. Все они работали незаконно. Как итог – около 200 квадратных метров города стали свободнее «дышать».

Выселять нарушителей пришлось силой. Первым-наперво сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга наведались в большой павильон вблизи дома №32/1 на Садовой улице. Владелец помещения не заключал с городом никаких договоров на аренду земли, поэтому его попросили на выход.

Силами ККИ в городе освободили около 200 кв.м. земли. Фото: ККИ Петербурга

- Также силами комитета снесли ларьки на улицах Композиторов, Энгельса и Варшавской. Их владельцы не освободили территорию после окончания срока договора на аренду. Еще один павильон, на проспекте Большевиков вблизи дома №9 корпуса №1А, также функционировал незаконно, поскольку земля не была включена в схему размещения нестационарных торговых объектов. За день снесли и его, - сообщают в пресс-службе ККИ Петербурга.

А вот шестой нелегальный павильон на улице Хошимина возле дома №13, что неожиданно, владелец убрал сам в установленный срок. Всем нарушителям грозят штрафы. Вдобавок к этому сотрудники ККИ хотят взыскать с предпринимателей деньги, потраченные на снос их ларьков.

ИСТОЧНИК KP.RU