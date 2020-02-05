2020-02-05T21:41:28+03:00
Происшествия

На горе-переводчицу завели уголовное дело за искажение слов судьи по делу об убийстве в Петербурге

Следователи считают, что своими хитрыми действиями женщина хотела отменить вынесенный приговор суда
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге на переводчицу с русского на узбекский завели уголовное дело за искажение слов судьи.В Петербурге на переводчицу с русского на узбекский завели уголовное дело за искажение слов судьи.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Следователи Петербурга завели уголовное дело на женщину за искаженный перевод слов судьи и протоколов судебных заседаний. Профессиональную переводчицу нанял подозреваемый в убийстве. Ее задачей было транслировать все, что говорят в суде, с русского на узбекский. Но она решила исказить смысл материалов дела о жестоком преступлении, как считает следствие.

- Женщина допустила несоответствие по смыслу текста вступительного и напутственного слов председательствующего, протоколов судебных заседаний указанному уголовному делу, который представила в Невский районный суд Санкт-Петербурга. Тем самым она посягнула на интересы правосудия, так как искажение истины при вышеуказанном переводе могло повлечь отмену вынесенного приговора, - пояснили в пресс-службе СК РФ по Петербургу.

Уголовное дело с доказательственной базой отправили в прокуратуру. Генеральный директор бюро переводов уже сделал выговор своей горе-сотруднице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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