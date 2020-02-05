На Приморском шоссе на 2 месяца ограничат проезд из-за прокладки электрокабеля
Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Петербурга рассказала о новых ограничениях движения транспорта в городе. Больше всего достанется поселку Лисий Нос из-за прокладки электрокабеля. Со всеми перекрытыми там дорогами можно ознакомиться по ссылке в документе.
- Кроме того, с 8 февраля по 8 апреля ограничивается движение транспорта по четной стороне Приморского шоссе от Дуговой улицы до Коннолахтинского проспекта, - сообщает пресс-служба ГАТИ Петербурга.
Также до 6 октября оставят закрытой Чугунную улицу на участке между улицами Арсенальской и Менделеевской. А до 14 августа не разрешать двигаться транспорту по Менделеевской улице от Чугунной к Литовской. Объехать «неприятность» можно, например, по Полюстровскому проспекту или через Чугунную, Менделеевскую и Литовскую улицы.
ИСТОЧНИК KP.RU