На Приморском шоссе на 2 месяца ограничат проезд из-за прокладки электрокабеля

5 Февр. 2020 2020-02-05T22:29:46+03:00

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Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Петербурга рассказала о новых ограничениях движения транспорта в городе. Больше всего достанется поселку Лисий Нос из-за прокладки электрокабеля. Со всеми перекрытыми там дорогами можно ознакомиться по ссылке в документе.

- Кроме того, с 8 февраля по 8 апреля ограничивается движение транспорта по четной стороне Приморского шоссе от Дуговой улицы до Коннолахтинского проспекта, - сообщает пресс-служба ГАТИ Петербурга.

Также до 6 октября оставят закрытой Чугунную улицу на участке между улицами Арсенальской и Менделеевской. А до 14 августа не разрешать двигаться транспорту по Менделеевской улице от Чугунной к Литовской. Объехать «неприятность» можно, например, по Полюстровскому проспекту или через Чугунную, Менделеевскую и Литовскую улицы.

ИСТОЧНИК KP.RU