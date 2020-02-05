2020-02-05T23:32:00+03:00
Общество

Родители жалуются на школу в Мурино со снюсом в раздевалках и выломанными дверями

По словам учеников школы «Муринский ЦО № 2», с каждым днем там становится только хуже [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Мурино возмущаются состоянием школы, в которой беспределят ученики. Фото: vk.com/9onlineВ Мурино возмущаются состоянием школы, в которой беспределят ученики. Фото: vk.com/9online
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В сообществе «Девяткино online» во «Вконтакте» появился второй по счету пост за начало 2020 года, в котором родители пребывают в шоке от разрухи и беспорядка, творящегося в Муринском центре образования № 2. Выломанные двери в туалет, испорченные дозаторы для мыла, искореженные двери шкафчиков в раздевалках, снюс на стенках – это и многое другое возмущает обеспокоенных взрослых. Они пытаются понять, кто или что творит в школе такой беспредел.

Новенькой школе еще нет и трех лет, но она уже напоминает заброшенное здание. Фото: vk.com/9online

Новенькой школе еще нет и трех лет, но она уже напоминает заброшенное здание. Фото: vk.com/9online

- Дети ломают все, что ломается и не ломается, пьют энергетики и жуют снюс, забивают унитазы и со всей ненавистью портят имущество. Похоже, директору ЦО №2 глубоко плевать. Ничего не меняется, а все только хуже, - пишут очевидцы хаоса.

В Петербурге и Ленобласти начали борьбу с продажей снюса несовершеннолетним, но некоторые дети его все равно достают. Фото: vk.com/9online

В Петербурге и Ленобласти начали борьбу с продажей снюса несовершеннолетним, но некоторые дети его все равно достают. Фото: vk.com/9online

Горожане удивляются такому беспорядку и ругают непутевых детей и их горе-родителей. Многие не понимают, как можно довести новую школу (она открылась в августе 2017 года – Прим.ред.) до такого страшного состояния.

Анонимные очевидцы не первый раз пытаются привлечь внимание директора школы к проблеме. Фото: vk.com/9online

Анонимные очевидцы не первый раз пытаются привлечь внимание директора школы к проблеме. Фото: vk.com/9online

ИСТОЧНИК KP.RU

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