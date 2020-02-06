2020-02-06T01:11:57+03:00
Общество

Поезд Победы, прибывший в Ленинград после прорыва блокады, вновь вернется на Финляндский вокзал

8 февраля в 11:40 на вокзале пройдет театрализованная реконструкция встречи знакового поезда [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербург приедет знаменитый поезд Победы.В Петербург приедет знаменитый поезд Победы.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Петербург вернется знаменитый поезд Победы. Он был настоящим спасением для блокадников, которые 1,5 года жили без связи с остальной страной. Поезд прибыл в холодном феврале 1943 года в Ленинград сразу же после изгнания фашистов, привезя долгожданное продовольствие жителям осажденного города. 8 февраля 2020 года в 11:40 поезд вновь появится на Финляндском вокзале в рамках трогательной театрализованной реконструкции.

На время Финляндский вокзал погрузится в атмосферу февраля 1943 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

На время Финляндский вокзал погрузится в атмосферу февраля 1943 года.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Помимо реконструкции на вокзале продемонстрируют исторический подвижной состав. Гости мероприятия смогут ознакомиться с оригинальной железнодорожной техникой образца времен Великой Отечественной войны, - интригует пресс-служба ОЖД.

После окончания театрализованного представления любой желающий сможет сфотографироваться с реконструкторами. Будет работать и традиционная полевая кухня. Вход на мероприятие бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Поезд Победы, прибывший в Ленинград после прорыва блокады, вновь вернется на Финляндский вокзал
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