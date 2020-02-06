2020-02-06T01:42:14+03:00
Общество

Раскрепощенная девушка помочилась на асфальт и пошла по крышам машин во дворе на улице Стасовой

По словам жителей дома №2, пьяная неадекватная компания мешает им спать уже не первый день [видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Буйная компания молодых людей даже покидала по машинам камнями. Фото: vk.com/spb_todayБуйная компания молодых людей даже покидала по машинам камнями. Фото: vk.com/spb_today
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В сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте» жители дома №2 на улице Стасовой пожаловались на пьяную компанию, которая мешает им спать уже который день. К просьбе возмущенные люди приложили доказательства – видео с камеры наблюдения, на котором видно, как самая раскрепощенная девушка из группы молодых людей развлекается, справив нужду на асфальте и походив по крышам автомобилей. Все произошло ночью 5 февраля.

Молодежь шумит и беспределит во дворе уже не первую ночь. Фото: vk.com/spb_today

Молодежь шумит и беспределит во дворе уже не первую ночь. Фото: vk.com/spb_today

- Также эта компания кидала камнями в двери машин. Помогите опознать эту особь и всех остальных. Не первую ночь они не дают спать жителям! – пишет автор публикации.

Молодежь шумит и беспределит во дворе уже не первую ночь. Фото: vk.com/spb_today

Молодежь шумит и беспределит во дворе уже не первую ночь. Фото: vk.com/spb_today

В веселой, но буйной компании, по меньшей мере, 8 человек. Под конец видео заметно, что все гуляки куда-то разошлись, оставив девушку шагать по крышам машин и дальше. Ее забрал позже на своих плечах приятель, который также залез на авто. Петербуржцы поддержали возмущенных жителей и отчитывают нравы нынешней молодежи.

Жители дома стараются вычислить негодяев через соцсети. Фото: vk.com/spb_today

Жители дома стараются вычислить негодяев через соцсети. Фото: vk.com/spb_today

На улице Стасовой петербурженка прошлась по припаркованным машинам.Видео: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU

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