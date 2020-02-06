2020-02-06T08:34:42+03:00
Происшествия

Кошка погибла в пожаре в жилом доме на Луначарского

Возгорание началось из-за замыкания проводки в трехкомнатной квартире [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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В жилой квартире на Луначарского ночью произошел пожар из-за замыкания проводкиВ жилой квартире на Луначарского ночью произошел пожар из-за замыкания проводкиФото: СОЦСЕТИ
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В Выборгском районе Петербурга произошел ночной пожар в жилом доме. Около 4 часов утра в четверг, 6 февраля, в трехкомнатной квартире в доме 9 на проспекте Луначарского. Благо, жильцы в это время не спали, поэтому быстро покинули помещение и вызвали спасателей. К сожалению, в результате пожара все же есть жертвы – от дыма задохнулась кошка.

- В 4 часа утра коротнуло проводку в доме 9 на Луначарского. Выгорела одна комната и немного пострадал коридор, - рассказали в соцсетях жители дома, где случился пожар.

По словам очевидцев, в пожаре погибла кошка / Фото: скрин vk.com/spb_today

По словам очевидцев, в пожаре погибла кошка / Фото: скрин vk.com/spb_today

По данным МЧС Петербурга, в трехкомнатной квартире в помещении площадью в 20 квадратных метров пожар охватил обстановку в 5 «квадратов». К 4:14 часам огонь был уже ликвидирован силами девяти спасателей и двух пожарных машин.

В соцсетях горожане жалеют погибшую кошку, которая по словам очевидцев, задохнулась от дыма. Почему хозяева не успели ее спасти, не известно, однако участники обсуждения ЧП предполагают, что от страха животное забилось в угол и в дыму его было не найти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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