Петербуржцы делятся в соцсетях фотографиями снежной зимы
Как и обещали синоптики, в Петербург пришла зима. Поздно вечером в среду, 5 февраля, город начало заметать снегом. И в этот раз это было не две-три снежинки, как последние пару месяцев, а настоящая вьюга. Многие петербуржцы обрадовались такому изменению погоды и начали радостно делиться видео и фото в социальных сетях.
Снимками заснеженных улиц горожане делятся в соцсетяхФото: СОЦСЕТИ
- Снег выпал. Кажется, коммунальщики даже рады опробовать свои снегоуборщики, - шутят петербуржцы в соцсетях.
Также горожане публикуют снимки своих радостных собак, которые давно соскучились по снегу, ведь в нем можно весело валяться, есть его и играть в снежки – даже никаких мячиков не надо.
Собаки особенно рады снегуФото: СОЦСЕТИ
По всей видимости, настоящая снежная зима в Петербурге продержится не долго. Согласно прогнозам синоптиков, еще завтра, 7 февраля, в городе будет минусовая температура до 6 градусов ниже нуля. А вот к выходным снова потеплеет до плюс 1-2 градусов. Поэтому ожидайте слякоть и гололед.
Петербуржцы радуются снегу в городе .
ИСТОЧНИК KP.RU