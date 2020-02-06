Петербуржцы делятся в соцсетях фотографиями снежной зимы

6 Февр. 2020 2020-02-06T08:49:48+03:00

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Как и обещали синоптики, в Петербург пришла зима. Поздно вечером в среду, 5 февраля, город начало заметать снегом. И в этот раз это было не две-три снежинки, как последние пару месяцев, а настоящая вьюга. Многие петербуржцы обрадовались такому изменению погоды и начали радостно делиться видео и фото в социальных сетях.

Снимками заснеженных улиц горожане делятся в соцсетяхФото: СОЦСЕТИ

- Снег выпал. Кажется, коммунальщики даже рады опробовать свои снегоуборщики, - шутят петербуржцы в соцсетях.

live_by_bay Петербург завалило снегом

Также горожане публикуют снимки своих радостных собак, которые давно соскучились по снегу, ведь в нем можно весело валяться, есть его и играть в снежки – даже никаких мячиков не надо.

Собаки особенно рады снегуФото: СОЦСЕТИ

По всей видимости, настоящая снежная зима в Петербурге продержится не долго. Согласно прогнозам синоптиков, еще завтра, 7 февраля, в городе будет минусовая температура до 6 градусов ниже нуля. А вот к выходным снова потеплеет до плюс 1-2 градусов. Поэтому ожидайте слякоть и гололед.

Петербуржцы радуются снегу в городе .

ИСТОЧНИК KP.RU