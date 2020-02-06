2020-02-06T09:26:58+03:00
Происшествия

Прорыв трубы с кипятком создал коллапс в Купчино

В соцсетях петербуржцы жалуются, что из-за густого пара автомобили не могут разъехаться [видео, фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Купчино заволокло густым паром из-за прорыва трубы с кипяткомКупчино заволокло густым паром из-за прорыва трубы с кипяткомФото: СОЦСЕТИ
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Рано утром в четверг, 6 февраля, в Купчино произошел коллапс. На перекрестке улиц Ярослава Гашека и Купчиной прорвало трубу с горячей водой. Кипяток в большом количестве вылился на поверхность из-за чего улицы и дворы затянуло густым паром. Из-за плохой видимости автомобилистам даже не разъехаться.

- Пар, лужи, видимо, сильно прорвало, потому что пар распространился и по улице, и во дворах. Из-за густоты пара машинам не разъехаться во дворах, не видно куда идти и ехать, - жалуются в соцсетях петербуржцы.

Очевидцы сообщили, что в районе аварии образовался коллапс / Фото: vk.com/spb_today

Очевидцы сообщили, что в районе аварии образовался коллапс / Фото: vk.com/spb_today

Очевидцы оперативно позвонили в экстренные службы и сообщили об аварии. Свидетели рассказывают, что на 9 часов утра перекрыто движение от Малой Балканской по Ярослава Гашека.

В «Теплосети» сообщили, что после поступившей в 7:50 часов заявки, на место выехала ремонтная бригада. В данный момент производится ликвидация вытекания воды на поверхность. По предварительным данным, ремонт завершится к 21:00 6 февраля. На потребителях близлежащих зданий дефект не отразился - здания переведены на резервную схему теплоснабжения.

Купчино заволокло густым паром из-за прорыва трубы с кипятком .

ИСТОЧНИК KP.RU

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