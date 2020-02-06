Лженаследников на 580 миллионов рублей задержали в Петербурге

6 Февр. 2020 2020-02-06T09:54:32+03:00

Мошенников с наследством на 580 миллионов рублей задержали в Петербурге Фото: принтскрин видео.

Изменить размер текста: A A

В Петербурге раскрыто покушение на крупное мошенничество с фиктивным наследством более чем на полмиллиарда рублей. Группу аферистов задержали 3 февраля в офисе одного из банков на Шпалерной улице, когда они пытались по фиктивным документами получить деньги 50-летнего умершего жителя Москвы. Однако сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД быстро пресекли попытку.

- В числе задержанных – 56-летний житель Башкортостана, который по оперативной информации являлся организатором аферы. По версии полиции, он вовлек в соучастие номинального гендиректора нескольких юрлиц из Московской области, а также работника службы безопасности одного из петербургских коммерческих банков и жителя города Сочи, находящегося в розыске за кражу в Краснодарском крае, - сообщили в главном управлении МВД города на Неве.

Подозреваемые пришли в банк с рядом поддельных документов - право на наследство от имени 50-летнего москвича и его свидетельство о смерти, который действительно умер в прошлом году. Согласно фиктивным документам право на наследство переходило указанному жителю Московской области. Зная о том, что в этом банке у усопшего есть несколько счетов, злоумышленники хотели получить 580 миллионов рублей.

Сейчас лженаследник и его подельники задержаны. Возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Расследование продолжается. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают всех соучастников подозреваемых, источники информации злоумышленников и иные эпизоды их противоправной деятельности.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/759097" frameborder="0"></iframe> Мошенников с наследством на 580 миллионов рублей задержали в Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU