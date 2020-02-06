2020-02-06T09:54:32+03:00
Происшествия

Лженаследников на 580 миллионов рублей задержали в Петербурге

Группа аферистов пыталась снять в банке огромную сумму денег умершего жителя Москвы [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Мошенников с наследством на 580 миллионов рублей задержали в ПетербургеМошенников с наследством на 580 миллионов рублей задержали в ПетербургеФото: принтскрин видео.
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В Петербурге раскрыто покушение на крупное мошенничество с фиктивным наследством более чем на полмиллиарда рублей. Группу аферистов задержали 3 февраля в офисе одного из банков на Шпалерной улице, когда они пытались по фиктивным документами получить деньги 50-летнего умершего жителя Москвы. Однако сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД быстро пресекли попытку.

- В числе задержанных – 56-летний житель Башкортостана, который по оперативной информации являлся организатором аферы. По версии полиции, он вовлек в соучастие номинального гендиректора нескольких юрлиц из Московской области, а также работника службы безопасности одного из петербургских коммерческих банков и жителя города Сочи, находящегося в розыске за кражу в Краснодарском крае, - сообщили в главном управлении МВД города на Неве.

Подозреваемые пришли в банк с рядом поддельных документов - право на наследство от имени 50-летнего москвича и его свидетельство о смерти, который действительно умер в прошлом году. Согласно фиктивным документам право на наследство переходило указанному жителю Московской области. Зная о том, что в этом банке у усопшего есть несколько счетов, злоумышленники хотели получить 580 миллионов рублей.

Сейчас лженаследник и его подельники задержаны. Возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Расследование продолжается. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают всех соучастников подозреваемых, источники информации злоумышленников и иные эпизоды их противоправной деятельности.

Мошенников с наследством на 580 миллионов рублей задержали в Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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