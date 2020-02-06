2020-02-06T10:28:01+03:00
Происшествия

Школьницу насмерть сбил грузовой поезд в Ленобласти

После гибели девочки возбуждено уголовное дело
Лилия КОЗЛОВА
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В Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту смерти девочки, сбитой поездомВ Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту смерти девочки, сбитой поездомФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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На железнодорожных путях в Ленинградской области произошла трагедия. Как стало известно в четверг, 6 февраля, на станции Оять Лодейнопольского района под грузовой поезд попала школьница. Погибшей девочке было всего 16 лет.

- По предварительным данным, подросток переходила железнодорожные пути в неположенном месте. Заметив ребенка, машинист включил режим экстренного торможения, но наезда избежать не удалось. В результате, ребёнок получил травмы несовместимые с жизнью, - сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте.

После трагедии, на место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Для устранения причин и условий, способствующих подобным трагедиям, будут внесены представления в органы профилактики. Сейчас продолжается расследование уголовного дела.

Правоохранители напоминают родителям и работникам учебных заведений о том, что важно разъяснять детям правила перемещения в районе расположения железнодорожных путей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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