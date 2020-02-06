16-летний подросток подозревается в изнасиловании малолетней сестры

6 Февр. 2020 2020-02-06T10:42:02+03:00

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Полиция Кировского района Ленинградской области разбирается с жуткой историей о насилии и инцесте. В среду, 5 февраля, в полицию обратилась 38-летняя жительница поселка Синявино. Женщина обвинила своего сына в том, что он изнасиловал ее малолетнюю дочь, то есть свою сестру.

- По словам женщины, все произошло в августе 2016 года, когда мальчику было 13 лет, а девочке всего семь. Якобы, подросток совершил насильственные действия сексуального характера в отношении сестры, когда они оба были дома, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Так как в деле фигурируют несовершеннолетние дети, полиция сразу же передала заявление в следственный комитет.

Отмечается, что семья полная и благополучная, раньше никогда в поле зрения правоохранителей не попадала. Дети сейчас находятся дома. На пятницу, 7 февраля, назначена судебно-медицинская экспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU