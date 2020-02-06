2020-02-06T11:35:08+03:00
Происшествия

Банду наркодилеров с арсеналом оружия задержали в Петербурге

Часть психотропных веществ один из членов группировки хранил на работе [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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У банды наркосбытчиков из Петербурга нашли арсенал оружия / Фото: ГУ МВД ПетербургаУ банды наркосбытчиков из Петербурга нашли арсенал оружия / Фото: ГУ МВД Петербурга
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Полиция Петербурга и Ленинградской области пресекла деятельность организованной группировки наркодилеров. Членов банды задержали в понедельник, 3 февраля. Один из них, 40-летний петербуржец, работал на станции техобслуживания в городе Пушкине. Помимо наркотиков у подозреваемых нашли целый арсенал оружия.

- Во время обыска по месту работы 40-летнего подозреваемого в одном из боксов обнаружено и изъято психотропное вещество «амфетамин» массой около 712 граммов, а также два предмета, конструктивно схожих с пистолетами, и патроны, - сообщили в главном управлении МВД города на Неве.

Все оружие отправлено на экспертизу / Фото: ГУ МВД Петербурга

Все оружие отправлено на экспертизу / Фото: ГУ МВД Петербурга

Также были задержаны еще трое соучастников. Правоохранители провели обыск в их квартирах в поселке Вырица Гатчинского района, где нашли еще 300 граммов амфетамина и около 5 граммов растительных наркотиков. У одного из них нашли боеприпасы.

Все оружие отправлено на экспертизу. Члены банды задержаны. По факту возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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