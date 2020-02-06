Банду наркодилеров с арсеналом оружия задержали в Петербурге
Полиция Петербурга и Ленинградской области пресекла деятельность организованной группировки наркодилеров. Членов банды задержали в понедельник, 3 февраля. Один из них, 40-летний петербуржец, работал на станции техобслуживания в городе Пушкине. Помимо наркотиков у подозреваемых нашли целый арсенал оружия.
- Во время обыска по месту работы 40-летнего подозреваемого в одном из боксов обнаружено и изъято психотропное вещество «амфетамин» массой около 712 граммов, а также два предмета, конструктивно схожих с пистолетами, и патроны, - сообщили в главном управлении МВД города на Неве.
Все оружие отправлено на экспертизу / Фото: ГУ МВД Петербурга
Также были задержаны еще трое соучастников. Правоохранители провели обыск в их квартирах в поселке Вырица Гатчинского района, где нашли еще 300 граммов амфетамина и около 5 граммов растительных наркотиков. У одного из них нашли боеприпасы.
Все оружие отправлено на экспертизу. Члены банды задержаны. По факту возбуждены уголовные дела.
ИСТОЧНИК KP.RU