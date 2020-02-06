2020-02-06T12:00:02+03:00
Общество

Больше 1000 дворников боролись с последствиями мощного снегопада в Петербурге

Ночью на дорогах также работало несколько сотен единиц техники
Степан СТЕПАНОВ
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В ночь на 6 февраля Санкт-Петербург замело снегом.В ночь на 6 февраля Санкт-Петербург замело снегом.Фото: Артем КИЛЬКИН
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О надвигающемся на Санкт-Петербург снегопаде коммунальщики знали заранее, поэтому уже вечером 5 февраля были готовы к работе в режиме нон-стоп. В ночь на 6 февраля, когда город просто завалило, на дорогах появилось более 1000 единиц техники и более 300 специалистов ручного труда. А в 5 утра, как пояснили в Комитете по благоустройству, на работу вышла и дневная смена дворников - порядка 700 человек.

- Ночью уборка снега осложнялась тем, что температура воздуха постоянно скакала, - рассказывают в ведомстве. - Было то около ноля, то минус, то резкий плюс. Были опасения, что к утру на дорогах будет гололед, поэтому еще до начала обильного снегопада опасные участки были обработаны солевым раствором. После этого снег сметался в валы и вывозился.

Всего за ночь с улиц Петербурга было вывезено почти 1400 м/куб снега.

Уборка снега в городе продолжается, и Госавтоинспекция, в свою очередь, призывает автовладельцев неукоснительно соблюдать требования правил остановки и стоянки машин для организации работы дорожно-эксплуатационных и коммунальных служб по уборке и вывозу снега.

ИСТОЧНИК KP.RU

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