2020-02-06T12:40:12+03:00
Общество

КГИОП просит возбудить уголовное дело из-за демонтажа балконных ограждений Дома Голландской церкви на Невском

Кованые решетки являются частью объекта культурного наследия [фото]
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
КГИОП направил обращение о возбуждении уголовного дела по факту демонтажа исторических балконных ограждений Дома Голландской церкви на Невском / Фото: КГИОПКГИОП направил обращение о возбуждении уголовного дела по факту демонтажа исторических балконных ограждений Дома Голландской церкви на Невском / Фото: КГИОП
Изменить размер текста:

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга в четверг, 6 февраля, написал заявление в полицию Центрального района с просьбой возбудить уголовное дело в связи с порчей фасада исторического здания, а именно, из-за демонтажа исторических балконных ограждений Дома Голландской церкви, расположенного на Невском проспекте 20.

- На варварски срезанные ограждения внимание КГИОП обратили горожанин Илья Рытов и журналист Дмитрий Ратников, - рассказали в комитете. – 30 января была проведена проверка и установлено, что металлические ограждения двух балконов складированы под проездными арками во внутренний двор – лежали на асфальте или приставлены к стенам, не были укрыты и не охранялись. Балконы затянуты сеткой.

Срезанные решетки просто оставили лежать во дворе / Фото: КГИОП

Срезанные решетки просто оставили лежать во дворе / Фото: КГИОП

Срезанная ограда находится на ответственном охранении у ООО «Жилкомсервис № 1 Центрального района». После рассмотрения материалов его представителей и пользователей помещений, где были демонтирована решетки, пригласят в комитет для выяснения обстоятельств.

Дом Голландской церкви построен в 1830 году и является объектом культурного наследия. Кованые ограждения исторических балконов в уровне второго этажа фасада по Невскому проспекту относятся к предмету охраны памятника. Ограждения чешуйчатого орнамента, декорированы меандром и литыми композициями из раковин, дисков и завитков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
30 машин такси арестовали в Ленобласти
На самых подтопляемых во время ливней улицах Петербурга реконструируют канализации
Кенгуренок родился в Ленинградском зоопарке
Роспотребнадзор рассказал о диагнозе китайского моряка, отправленного в больницу с подозрением на коронавирус
Молодой вор из Беларуси изнасиловал 14-летнюю школьницу
КГИОП просит возбудить уголовное дело из-за демонтажа балконных ограждений Дома Голландской церкви на Невском
Больше 1000 дворников боролись с последствиями мощного снегопада в Петербурге
Банду наркодилеров с арсеналом оружия задержали в Петербурге
16-летний подросток подозревается в изнасиловании малолетней сестры
Школьницу насмерть сбил грузовой поезд в Ленобласти
Лженаследников на 580 миллионов рублей задержали в Петербурге
Прорыв трубы с кипятком создал коллапс в Купчино
Петербуржцы делятся в соцсетях фотографиями снежной зимы