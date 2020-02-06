КГИОП просит возбудить уголовное дело из-за демонтажа балконных ограждений Дома Голландской церкви на Невском

6 Февр. 2020 2020-02-06T12:40:12+03:00

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Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга в четверг, 6 февраля, написал заявление в полицию Центрального района с просьбой возбудить уголовное дело в связи с порчей фасада исторического здания, а именно, из-за демонтажа исторических балконных ограждений Дома Голландской церкви, расположенного на Невском проспекте 20.

- На варварски срезанные ограждения внимание КГИОП обратили горожанин Илья Рытов и журналист Дмитрий Ратников, - рассказали в комитете. – 30 января была проведена проверка и установлено, что металлические ограждения двух балконов складированы под проездными арками во внутренний двор – лежали на асфальте или приставлены к стенам, не были укрыты и не охранялись. Балконы затянуты сеткой.

Срезанные решетки просто оставили лежать во дворе / Фото: КГИОП

Срезанная ограда находится на ответственном охранении у ООО «Жилкомсервис № 1 Центрального района». После рассмотрения материалов его представителей и пользователей помещений, где были демонтирована решетки, пригласят в комитет для выяснения обстоятельств.

Дом Голландской церкви построен в 1830 году и является объектом культурного наследия. Кованые ограждения исторических балконов в уровне второго этажа фасада по Невскому проспекту относятся к предмету охраны памятника. Ограждения чешуйчатого орнамента, декорированы меандром и литыми композициями из раковин, дисков и завитков.

ИСТОЧНИК KP.RU