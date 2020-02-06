Молодой вор из Беларуси изнасиловал 14-летнюю школьницу

6 Февр. 2020 2020-02-06T13:02:57+03:00

26-летний парень напоил девочку и надругался над ней у себя дома

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В Петербурге поймали подозреваемого в изнасиловании 14-летней школьницы. Во вторник, 4 февраля, в полицию поступило заявление от матери девочки, которая рассказала, что неизвестный парень по имени «Максим» напоил ее дочь и воспользовался ей. Задержанным оказался приезжий из Беларуси.

- Во вторник вечером, 4 февраля, в полиции обратились две женщины. Одна из них мать пострадавшей девочки. Они рассказали о том, что с 13 до 20 часов того же дня 14-летняя школьница оказалось в одной из квартир дома 84 по улице Седова в гостях у некого молодого человека, который напоил ее и совершил в отношении нее развратные действия, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Подозреваемый был задержан в подъезде указанного дома в 12:50 часов среды, 5 февраля. Им оказался безработный 26-летний гражданин Беларуси. Известно, что ранее парень привлекался к уголовной ответственности в связи с кражей.

Сейчас в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU