2020-02-06T13:49:01+03:00
Дом. Семья

Кенгуренок родился в Ленинградском зоопарке

Определить пол детеныша пока невозможно
Степан СТЕПАНОВ
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Новорожденный кенгуренок в Ленинградском зоопарке.Новорожденный кенгуренок в Ленинградском зоопарке.
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В Ленинградском зоопарке долгожданное прибавление. В семье кенгуру Беннетта родился малыш. Хлое - так зовут счастливую мамочку - удавалось скрывать новорожденного от посторонних глаз, пока тот сам не высунулся из сумки родительницы.

Любопытный кенгуренок, как рассказывают в зоопарке, с интересом изучает мир: пристально рассматривает все вокруг, но выйти из «мягкого укрытия» не спешит.

- Определить пол детеныша мы сможем только через несколько месяцев, когда он начнет самостоятельно перемещаться по вольеру, - рассказали в Лениградском зоопарке.

Кстати, вес детенышей кенгуру при рождении составляет всего 1 грамм - не тяжелее горошины. Сразу после появления на свет они забираются в теплые мамины сумки, где потихоньку подрастают. Выглядывать любопытные носы начинают примерно через полгода после рождения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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