На самых подтопляемых во время ливней улицах Петербурга реконструируют канализации

6 Февр. 2020 2020-02-06T13:59:02+03:00

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Минувшее лето 2019 года запомнилось петербуржцам ливнями и жуткими потопами. Канализация не справлялась с количеством осадков, из-за чего вода на некоторых улицах поднималась порой даже на метр. Самым проблемным местом оказался перекресток Парашютной и Репищева, где машины буквально тонули и массово теряли номера. В Петербурге решили подготовиться к будущему лету 2020 года и определили 17 адресов, где проведут реконструкцию канализации.

- В 2020 году для решения проблемы на Парашютной будут проведены проектно-изыскательские, а в 2021 году - строительные работы, масштаб и объем которых можно сравнить со строительством нового объекта канализации, - рассказали в «Водоканале».

Отмечается, что проблемный список был составлен еще в 2019 году. Тогда же по трем адресам уже прошла реконструкция. На 12 адресах предприятие проведет работы собственными силами за два года – в 2020 и 2021 году, еще два адреса находится в зоне ответственности «Мостотреста».

Так, в Зеленогорске, на проспекте Ленина и в проезде под железнодорожным мостом на углу Вокзальной планируется строительство канализационной насосной станции ливневого стока для перекачки дождевых вод.

Работы проведут по адресам: перекресток Энгельса и Луначарского; перекресток Просвещения и Ушинского; перекресток Просвещения и Есенина; перекресток Энгельса и Испытателей; перекресток Жукова и Феодосийской; улица Тельмана на участке от дома 41 до дома 32; перекресток Испытателей и Коломяжского проспекта; перекресток Парашютной и Репищева и перекресток Королева и Долгоозерной улицы; проспект Ленина под железнодорожным мостом в Зеленогорске; Кронштадтская площадь на пересечение Стачек и Ленинского проспекта в створе Дачного; набережная реки Фонтанки на углу Невского; Смольная набережная от Водопроводного переулка до Смольной улицы; проезд под Володарским мостом по Обуховской обороны; проезд под Алмазными мостами по Салова и Благодатной; Лиговский проспект на углу с Воздухоплавательной под железнодорожным мостом; Рыбинская улица на пересечении с набережной Обводного канала; Синопская набережная под путепроводом Херсонской улицы.

ИСТОЧНИК KP.RU