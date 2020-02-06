30 машин такси арестовали в Ленобласти

6 Февр. 2020 2020-02-06T14:47:15+03:00

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В Ленинградской области провели рейдовые проверки частных такси и автобусов на границе региона и Петербурга. Как стало известно в четверг, 6 февраля, самыми частными нарушениями стали технические неисправности автомобилей, а также отсутствие лицензии на перевозку пассажиров и техосмотра. По итогам трехдневной проверки были арестованы и отправлены на штрафстоянки 30 автомобилей такси.

- Поводом для столь массовой проверки стали многочисленные ДТП с такси. Как показывают предварительные результаты рейда, вопросов к безопасности перевозок пассажиров этим видом транспорта становится все больше, — подчеркнул замначальника управления по транспорту Ленобласти Михаил Присяжнюк.

Также утром 6 февраля задержан автобус 512 маршрута, курсирующий между Всеволожском и поселком имени Морозова. После проверки документов у водителя сотрудники Ространснадзора отправили его на штрафстоянку: транспортное средство компании ООО «Эксперсс-авто» не было внесено в реестр лицензий ведомства. Пассажиры автобуса отправились на работу на попутках, а перевозчик экстренно снял с этого маршрута все автобусы, так как это нарушение было на всех транспортных средствах с номером 512. Сейчас на линию экстренно выводятся резервные автобусы, чтобы не оставить посёлок имени Морозова в транспортной блокаде.

ИСТОЧНИК KP.RU