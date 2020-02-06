2020-02-06T15:04:57+03:00
Общество

В соцсетях засмеяли ошибку на дорожном знаке в Петербурге

Композитора Михаила Глинку переименовали в «Гинку» [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Пользователи сети высмеяли ошибку на дорожном знаке в ПетербургеПользователи сети высмеяли ошибку на дорожном знаке в ПетербургеФото: СОЦСЕТИ
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Жители Петербурга заметили, что на временном дорожном знаке, предупреждающем об ограничении движения по Театральной площади в связи с ремонтом, опечатка. В четверг, 6 февраля, фотографию с ошибкой опубликовали в соцсети. На табличке улица Глинки, названная в честь композитора, превратилась в «Гинки». Глупая опечатка вызвала бурное обсуждение среди пользователей интернета, которые высмеяли «безграмотного» наборщика текста.

- Михаил Иванович Глинка осуждает, - отметили горожане.

- Лезгинка, асса, - решил покаламбурить один из участников обсуждения.

- Допустили просто безответственного человека, причем несколько. Один сделал, другой повесил, третий принял работу.

Однако несколько пользователей соцсети не с первого раза смогли заметить ошибку.

- Автоматом читаешь как должно быть. Со второго раза только ошибку увидела, - призналась петербурженка.

Также горожане напомнили, что это уже не первый раз, когда во временных дорожных знаках делают ошибки. Например, неожиданно улицу Коммуны решили склонять и превратили в «Коммуне».

Горожане напомнили, что опечатки в знаках появляются уже не в первый раз Фото: СОЦСЕТИ

Горожане напомнили, что опечатки в знаках появляются уже не в первый разФото: СОЦСЕТИ

ИСТОЧНИК KP.RU

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