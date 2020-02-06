В деятельности петербургского детского центра нашли нарушений на 65,5 миллионов рублей

6 Февр. 2020 2020-02-06T15:22:37+03:00

КСП Петербурга нашла в детском центре нарушений на 65,5 миллионов рублей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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Контрольно-счетная палата Петербурга проверила финансово-хозяйственную деятельность детского центра «Балтийский берег» за 2017-2019 годы. В четверг, 6 февраля, специалисты предоставили отчет, в котором выявлено более 80 нарушений на общую сумму свыше 65,5 миллионов рублей.

- Больше всего нарушений в сфере закупок. Так, при обосновании и определении начальной цены контракта только за 2019 год установлено 8 фактов таких нарушений на сумму не менее 64,7 миллионов рублей. Учреждение завысило стоимость различных материалов в 1,5 - 2 раза, а по некоторым позициям – в 18 раз, - сообщили в КСП.

Также центр потратил средства субсидии на цены, не связанные с реализацией государственного задания. Например, квадрокоптер за 140 тысяч рублей.

Кроме того, в ходе проверки выявлены нарушения ведения бухгалтерского учета, неэффективное использование ресурсов учреждения, несоблюдение порядка формирования и утверждения отчетов о выполнении государственного задания, нарушение порядка составления и многого другого. По итогам проверки решается вопрос о возбуждении административного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU