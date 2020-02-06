2020-02-06T16:14:05+03:00
Происшествия

Из-за пожара на Каменоостровском эвакуировали 40 человек

В жилой квартире в Петербурге загорелись перекрытия
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге эвакуировали 40 человек из-за пожара в жилом домеВ Петербурге эвакуировали 40 человек из-за пожара в жилом домеФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Петроградском районе Петербурга произошло ЧП. Около трех часов дня в четверг, 6 февраля, в жилом доме на Каменоостровском проспекте начался пожар. Очевидцы незамедлительно вызвали на помощь спасателей, которые эвакуировали из здания 40 человек.

- В 14:52 часов в пятиэтажном жилом доме номер 6 по Каменоостровскому проспекту загорелась двухкомнатная квартира на втором этаже. Огонь охватил два квадратных метров перекрытия. В целях безопасности из здания эвакуировано 40 человек, - сообщили в МЧС Петербурга.

Отмечается, что в 15:40 часов пожар был локализован, а в 15:47 спасатели ликвидировали открытое горение.

В результате пожара погибших или пострадавших не было, за медицинской помощью никто не обращался. После ликвидации огня жильцы вернулись в свои квартиры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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