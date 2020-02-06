Из-за пожара на Каменоостровском эвакуировали 40 человек
В Петроградском районе Петербурга произошло ЧП. Около трех часов дня в четверг, 6 февраля, в жилом доме на Каменоостровском проспекте начался пожар. Очевидцы незамедлительно вызвали на помощь спасателей, которые эвакуировали из здания 40 человек.
- В 14:52 часов в пятиэтажном жилом доме номер 6 по Каменоостровскому проспекту загорелась двухкомнатная квартира на втором этаже. Огонь охватил два квадратных метров перекрытия. В целях безопасности из здания эвакуировано 40 человек, - сообщили в МЧС Петербурга.
Отмечается, что в 15:40 часов пожар был локализован, а в 15:47 спасатели ликвидировали открытое горение.
В результате пожара погибших или пострадавших не было, за медицинской помощью никто не обращался. После ликвидации огня жильцы вернулись в свои квартиры.
ИСТОЧНИК KP.RU