СКК «Петербургский» вынужден выплатить долг в 2,4 миллиона рублей за концерт Дженнифер Лопес

6 Февр. 2020 2020-02-06T17:12:35+03:00

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Спортивно-концертный комплекс «Петербургский» все же вынужден будет выплатить 2,4 миллиона рублей за концерт Дженнифер Лопес, который прошел в городе на Неве 11 августа 2019 года. В среду, 5 февраля, тринадцатый арбитражный суд отклонил апелляцию администрации СКК, которая хотела обжаловать взыскание.

- Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения, - говорится в решении суда.

Напомним, что после петербургского концерта мировой звезды, который состоялся в рамках мирового турне «Это моя вечеринка» по случают 50-летия певицы, организатор шоу «Матрешка концертс» подала в суд иск на администрацию СКК «Петербургский».

Претензия «Матрешка» заключалась в том, что администрация не перечислила им все деньги за проданные билеты. В декабре минувшего года арбитраж первой инстанции иск удовлетворил.

ИСТОЧНИК KP.RU