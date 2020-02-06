2020-02-06T17:12:35+03:00
Общество

СКК «Петербургский» вынужден выплатить долг в 2,4 миллиона рублей за концерт Дженнифер Лопес

Администрация комплекса не отдала организатору деньги за проданные билеты
Лилия КОЗЛОВА
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Суд отклонил апелляцию СКК «Петербургский» о взыскании 2,4 миллиона рублей за концерт Дженнифер ЛопесСуд отклонил апелляцию СКК «Петербургский» о взыскании 2,4 миллиона рублей за концерт Дженнифер ЛопесФото: Михаил ФРОЛОВ
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Спортивно-концертный комплекс «Петербургский» все же вынужден будет выплатить 2,4 миллиона рублей за концерт Дженнифер Лопес, который прошел в городе на Неве 11 августа 2019 года. В среду, 5 февраля, тринадцатый арбитражный суд отклонил апелляцию администрации СКК, которая хотела обжаловать взыскание.

- Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения, - говорится в решении суда.

Напомним, что после петербургского концерта мировой звезды, который состоялся в рамках мирового турне «Это моя вечеринка» по случают 50-летия певицы, организатор шоу «Матрешка концертс» подала в суд иск на администрацию СКК «Петербургский».

Претензия «Матрешка» заключалась в том, что администрация не перечислила им все деньги за проданные билеты. В декабре минувшего года арбитраж первой инстанции иск удовлетворил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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СКК «Петербургский» вынужден выплатить долг в 2,4 миллиона рублей за концерт Дженнифер Лопес
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