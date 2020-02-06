«Путиловская» - в 2023 году, «Шкиперская» - в 2030: Смольный рассказал, какие станции и когда появятся в Петербурге

6 Февр. 2020 2020-02-06T18:20:43+03:00

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Жители Санкт-Петербурга с нетерпением ждут открытия новых станций метро. Но ждать придется еще долго. По информации Комитета по развитию транспортной инфраструктуры, в ближайшие два года для пассажиров подземки ничего не изменится. Следующей новой станцией метро города на Неве станет «Горный институт». Это будет 2022 год.

Дальше Смольный планирует открыть «Театральную», которая заработает в полную силу в 2025 году. Но, как сообщает Петербургский дневник, откроется она раньше, просто первые три года у нее не будет выхода на поверхность.

К 2025 году в Петербурге планируют построить еще две новые станции - «Планерную» и «Шуваловский проспект». Первые две станции Красносельско-Калининской линии – «Юго-Западная» и «Путиловская» – откроют не раньше 2023 года. Позже от «Путиловской» коричневая линия пройдет через «Броневую», «Заставскую» и «Боровую» и дойдет до центра города – до станции «Обводный канал-2».

К 2023 году Смольный рассчитывает получить готовые проекты станций «Шкиперская» и «Морской фасад», а к 2030 году – уже построить их.

ИСТОЧНИК KP.RU