2020-02-06T18:20:43+03:00
Общество

«Путиловская» - в 2023 году, «Шкиперская» - в 2030: Смольный рассказал, какие станции и когда появятся в Петербурге

Следующей новой станцией метро станет «Горный институт»
Степан СТЕПАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Смольный рассказа, какие станции метро в Петербурге построят в ближайшие годы.Смольный рассказа, какие станции метро в Петербурге построят в ближайшие годы.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Жители Санкт-Петербурга с нетерпением ждут открытия новых станций метро. Но ждать придется еще долго. По информации Комитета по развитию транспортной инфраструктуры, в ближайшие два года для пассажиров подземки ничего не изменится. Следующей новой станцией метро города на Неве станет «Горный институт». Это будет 2022 год.

Дальше Смольный планирует открыть «Театральную», которая заработает в полную силу в 2025 году. Но, как сообщает Петербургский дневник, откроется она раньше, просто первые три года у нее не будет выхода на поверхность.

К 2025 году в Петербурге планируют построить еще две новые станции - «Планерную» и «Шуваловский проспект». Первые две станции Красносельско-Калининской линии – «Юго-Западная» и «Путиловская» – откроют не раньше 2023 года. Позже от «Путиловской» коричневая линия пройдет через «Броневую», «Заставскую» и «Боровую» и дойдет до центра города – до станции «Обводный канал-2».

К 2023 году Смольный рассчитывает получить готовые проекты станций «Шкиперская» и «Морской фасад», а к 2030 году – уже построить их.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Малком впервые вышел в основе «Зенита» спустя полгода лечения от травмы
Почти 8 тысяч дворников очищали Петербург после ночного снегопада
Из Лахтинского разлива спасли провалившегося под лед школьника и выловили один труп
«Путиловская» - в 2023 году, «Шкиперская» - в 2030: Смольный рассказал, какие станции и когда появятся в Петербурге
СКК «Петербургский» вынужден выплатить долг в 2,4 миллиона рублей за концерт Дженнифер Лопес
Студентка СПбГУПТД попала в национальную сборную Worldskills
Из-за пожара на Каменоостровском эвакуировали 40 человек
В деятельности петербургского детского центра нашли нарушений на 65,5 миллионов рублей
В соцсетях засмеяли ошибку на дорожном знаке в Петербурге
30 машин такси арестовали в Ленобласти
На самых подтопляемых во время ливней улицах Петербурга реконструируют канализации
Кенгуренок родился в Ленинградском зоопарке
Роспотребнадзор рассказал о диагнозе китайского моряка, отправленного в больницу с подозрением на коронавирус
Молодой вор из Беларуси изнасиловал 14-летнюю школьницу
КГИОП просит возбудить уголовное дело из-за демонтажа балконных ограждений Дома Голландской церкви на Невском
Больше 1000 дворников боролись с последствиями мощного снегопада в Петербурге
Банду наркодилеров с арсеналом оружия задержали в Петербурге
16-летний подросток подозревается в изнасиловании малолетней сестры
Школьницу насмерть сбил грузовой поезд в Ленобласти
Лженаследников на 580 миллионов рублей задержали в Петербурге
Прорыв трубы с кипятком создал коллапс в Купчино
Петербуржцы делятся в соцсетях фотографиями снежной зимы