Из Лахтинского разлива спасли провалившегося под лед школьника и выловили один труп

6 Февр. 2020 2020-02-06T19:20:56+03:00

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Вечером 6 февраля из Лахтинского разлива достали тонущего подростка, а также вытащили один труп. Местные жители сообщали в соцсетях, что у речки Глухарки столпились спасатели МЧС и несколько машин скорой помощи. Оказалось, что на лед озера у дома №76 на Шуваловском проспекте вышли два человека.

- Что они там делали, пока не ясно. Заявка от очевидцев была лишь на одного тонущего человека, которого и заметили в воде. По прибытии на место, подразделения достали из разлива подростка. Ему на вид примерно 14 лет. Парня передали бригаде врачей из «скорой» для осмотра. Позже в воде обнаружили другого человека без признаков жизни. Сейчас его извлекают из воды, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

На данный момент пол и предположительный возраст погибшего человека не сообщается. Также неизвестно, связан ли он с подростком.

ИСТОЧНИК KP.RU