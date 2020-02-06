Хозяева незаконных съездов с Колтушского шоссе перекрыли дорожникам путь на своих BMW

6 Февр. 2020 2020-02-06T20:33:42+03:00

В Ленобласти хозяева незаконных съездов с Колтушского шоссе попытались не дать себя в обиду с помощью BMW. Фото: пресс-служба управления на транспорте Ленобласти

Под ковш экскаваторов встали три дорогие иномарки, защищавшие подъезд к шиномонтажу [фото]

Изменить размер текста: A A

Дорожным службам Ленобласти пришлось с помощью полиции ликвидировать незаконные съезды с Колтушского шоссе. Все случилось в поселке Янино. Хитрые водители оборудовали съезды к шиномонтажу и сервису быстрой замены масла. Лишаться удобств они не хотели, и поэтому подставили под ковш экскаватора свои дорогостоящие BMW.

- Незаконные съезды представляют большую опасность для водителей: машины часто выезжают «в лоб» встречному потоку и выносят грязь на проезжую часть. Кроме того, съезд, сделанный не по правильным техническим условиям, разрушает конструктив дороги, пропитывая основание водой, - поясняют в пресс-службе управления на транспорте региона.

Конфликт разрешили полицейские и экскаватор. Фото: пресс-служба управления на транспорте Ленобласти

В итоге съезды уничтожили после вмешательства полиции в конфликт. Также ликвидировали и незаконную дорогу, ведущую к строящемуся магазину.

Добавим, что в январе 2020 года Главгосэкспертиза России одобрила проект реконструкции Колтушского шоссе с расширением до четырех полос движения. Это сделали по причине высокой загруженности дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU