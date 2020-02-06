Хозяева незаконных съездов с Колтушского шоссе перекрыли дорожникам путь на своих BMW
Дорожным службам Ленобласти пришлось с помощью полиции ликвидировать незаконные съезды с Колтушского шоссе. Все случилось в поселке Янино. Хитрые водители оборудовали съезды к шиномонтажу и сервису быстрой замены масла. Лишаться удобств они не хотели, и поэтому подставили под ковш экскаватора свои дорогостоящие BMW.
- Незаконные съезды представляют большую опасность для водителей: машины часто выезжают «в лоб» встречному потоку и выносят грязь на проезжую часть. Кроме того, съезд, сделанный не по правильным техническим условиям, разрушает конструктив дороги, пропитывая основание водой, - поясняют в пресс-службе управления на транспорте региона.
Конфликт разрешили полицейские и экскаватор. Фото: пресс-служба управления на транспорте Ленобласти
В итоге съезды уничтожили после вмешательства полиции в конфликт. Также ликвидировали и незаконную дорогу, ведущую к строящемуся магазину.
Добавим, что в январе 2020 года Главгосэкспертиза России одобрила проект реконструкции Колтушского шоссе с расширением до четырех полос движения. Это сделали по причине высокой загруженности дороги.
ИСТОЧНИК KP.RU