Внезапная диарея помешала воришкам сбежать после кражи металла у РЖД в Петербурге

6 Февр. 2020 2020-02-06T21:32:14+03:00

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5 февраля около 3 часов ночи инспекторы ГИБДД поймали с поличным воров, которые пытались утащить с собой запчасти для железной дороги, принадлежащие РЖД. Все произошло у дома №8 на Военной улице. Стражам порядка показались крайне подозрительными двое мужчин с кусками тяжеленого металла. Один из них, увидев сотрудников ГИБДД, пустился в бега. Но, внезапно, его подвел собственный кишечник.

Воришки признались, что крали у РЖД запчасти для железной дороги. Фото: vk.com/dorinspb

- Диарея остановила вора. В ходе проверки выяснилось, что ранее мужчины совершили кражу данных запчастей с территории РЖД и несли их сдавать на металлолом. Всего украли 8 деталей, - сообщает группа «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» во «Вконтакте» со ссылкой на ОГИБДД по Центральному району.

Всего мужчину стащили 8 деталей. Фото: vk.com/dorinspb

Оказалось, что один из пойманных воришек находится в федеральном розыске за уклонение от отбывания наказания по статье за кражу. На горе-группировку сейчас собираются возбудить уголовное дело. Что касается ущерба, то его установят не по весу металла, а по общей стоимости запчастей РЖД.

ИСТОЧНИК KP.RU