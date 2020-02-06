2020-02-06T22:07:08+03:00
Происшествия

Мошенники обманом завладели квартирой 89-летней блокадницы в Петербурге

Они переписали квартиру скончавшегося ветерана ВОВ на себя, оставив ее семью без наследства
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге ОПГ обманным путем завладела квартирой блокадницы.В Петербурге ОПГ обманным путем завладела квартирой блокадницы.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Прокуратура Петербурга встала на защиту семьи 89-летней блокадницы, чьей квартирой завладели мошенники. По информации ведомства, на апартаменты ветерана Великой Отечественной войны положила глаз организованная преступная группа (ОПГ). Злоумышленники дождались, когда пожилая женщина скончается, и тут же переписали ее квартиру на себя путем обмана. Ее дочь, которая сама инвалид II группы, осталась ни с чем.

- Прокурор направил исковое заявление в защиту законных интересов пенсионерки о признании недействительным договора дарения квартиры, выселении и признании спорной квартиры наследственным имуществом, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

В настоящее время исковое заявление от ведомства находится на рассмотрении в суде. В прокуратуре уверены в результатах своей проверки, доверяют семье умершей блокадницы и помогут вернуть квартиру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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