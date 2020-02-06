Юбилейные медали к 75-летию победы в ВОВ получили ветераны Петроградского района

6 Февр. 2020 2020-02-06T23:01:07+03:00

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Жители Петроградского района получили юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». Торжественная церемония состоялась 6 февраля в здании местной администрации. Ветераны ВОВ собрали полный зал, раздавали интервью журналистам, делились друг с другом последними новостями и вспоминали тяжелое прошлое.

Ветераны получили юбилейные медали к 75-летию победы в ВОВ. Фото: assembly.spb.ru

- Год памяти и славы должен стать для каждого из нас временем переосмысления одной из самых трагических, пронзительных до боли страниц истории – Великой Отечественной войны. Память о подвиге наших отцов и дедов для каждого из нас должна стать донором патриотизма. Блокада же Города-героя Ленинграда – это одна на всех рубаха, сшитая суровыми, кровавыми нитями, - отметил перед награждением ветеранов председатель ЗакСа Петербурга Вячеслав Макаров.

Глава городского парламента попросил ветеранов воспитывать патриотизм в подрастающем поколении, поскольку только их воспоминания о войне могут в полной мере раскрыть значение слов «родина» и «Россия».

ИСТОЧНИК KP.RU