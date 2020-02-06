Голодный подросток с ножом отобрал продукты у шестиклассника на Лыжном переулке

6 Февр. 2020 2020-02-06T23:23:42+03:00

В Петербурге на шестиклассника с пакетом продуктов набросился 14-летний подросток с ножом. Фото: Артем КИЛЬКИН

Мальчик шел домой и вдруг на него накинулся 14-летний грабитель

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В Петербурге на Лыжном переулке у дома №3 у шестиклассника отобрал продукты голодный подросток. 14-летний грабитель выследил ребенка, подкараулил его во дворе и принялся угрожать ножом. Испуганный мальчик отдал ему всю еду, а юный злоумышленник скрылся, сверкая пятками. На следующий день, 5 февраля, обо всем узнал отец пострадавшего шестиклассника. Родитель тут же обратился в полицию.

- Чуть позже в результате оперативно-розыскных мероприятий предполагаемого грабителя нашли. Им оказался 14-летний ученик 7 класса школы №540. В этом же заведении учится и пострадавший. Парня задержали, а позже передали родителям. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Известно, что камер видеонаблюдения на месте происшествия нет. Расследование все еще продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU