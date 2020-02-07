Котов Петербурга уберегли от тонны потенциально опасного корма

7 Февр. 2020 2020-02-07T00:02:02+03:00

Сотрудники Россельхознадзора не пустили в Петербург кошачий корм без сертификатов. Фото: ursn.spb.ru

Сотрудники Россельхознадзора не нашли сертификаты, подтверждающие безопасность и происхождение продукции

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Котиков Петербурга спасли от потенциально опасного корма, коего набралось более тонны. Солидный груз остановили на российско-белорусском участке государственной границы РФ в деревне Долосцы Себежского района Псковской области. Известно, что корм везли из Полоцка в Петербург. Сотрудники Россельхознадзора внимательно осмотрели товар.

- Специалисты обнаружили, что на продукции нет необходимых ветеринарных сертификатов Таможенного союза, которые должны служить подтверждением безопасности и прохождения корма, - пишет «Мойка 78».

Нарушение ветеринарного законодательства видно налицо, поэтому товар нельзя перемещать по всей территории Евразийского экономического союза. 1,3 тонны корма развернули обратно в Республику Беларусь после оформления акта о возврате подозрительного груза. Котики Петербурга могут спать спокойно.

ИСТОЧНИК KP.RU