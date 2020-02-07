Жителей Колтушей травят пожары на незаконных свалках
Жители Колтушей через одноименную группу во «Вконтакте» уже который день бьют тревогу по поводу пожаров на незаконных свалках вблизи деревни. Их площадь около 12 гектаров. Там горит все подряд – покрышки, пластик, строительный мусор. А вблизи свалок находятся жилые многоэтажки Колтушского и Заневского поселений. Отвратительный запах горелого мусора ощущается в радиусе пары километров.
- 21 век… 7 километров от Петербурга и 1 километр от Колтушей. Ну что, местные жители и те, кто оставался равнодушным к свалкам в черте своего поселения, вас до сих пор это не беспокоит? – вопрошал очевидец дымящегося полигона, снявший пугающее видео.
Дым со свалки виден издалека, а его запах распространяется на километры. Фото: vk.com/koltushi_navsegda
Неизвестным владельцем мусорного полигона занялся лично губернатор. До Александра Дрозденко достучались через его страничку в Instagram и местную администрацию. По словам людей, у одного из полигонов возвели баррикады, чтобы туда не свозили мусор. Но хитрый предприниматель в отместку поджег свалку.
- Вас травят жулики, которые подожгли ими же организованную незаконную свалку, чтобы замести следы в преддверии судебного заседания. Надеюсь, силовые структуры по всей строгости закона накажут виновных, - отвечает Дрозденко людям.
В пятницу 7 февраля жители Колтушей соберутся на встрече с замгубернатора Ленобласти Михаилом Ильиным, а также представителями администрации, Росреестра и прокуратуры для обсуждения дальнейших планов по борьбе с опасным полигоном.
В Колтушах горит огромная свалка.Видео: vk.com/koltushi_navsegda
ИСТОЧНИК KP.RU