Жителей Колтушей травят пожары на незаконных свалках

7 Февр. 2020 2020-02-07T01:26:37+03:00

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Жители Колтушей через одноименную группу во «Вконтакте» уже который день бьют тревогу по поводу пожаров на незаконных свалках вблизи деревни. Их площадь около 12 гектаров. Там горит все подряд – покрышки, пластик, строительный мусор. А вблизи свалок находятся жилые многоэтажки Колтушского и Заневского поселений. Отвратительный запах горелого мусора ощущается в радиусе пары километров.

- 21 век… 7 километров от Петербурга и 1 километр от Колтушей. Ну что, местные жители и те, кто оставался равнодушным к свалкам в черте своего поселения, вас до сих пор это не беспокоит? – вопрошал очевидец дымящегося полигона, снявший пугающее видео.

Дым со свалки виден издалека, а его запах распространяется на километры. Фото: vk.com/koltushi_navsegda

Неизвестным владельцем мусорного полигона занялся лично губернатор. До Александра Дрозденко достучались через его страничку в Instagram и местную администрацию. По словам людей, у одного из полигонов возвели баррикады, чтобы туда не свозили мусор. Но хитрый предприниматель в отместку поджег свалку.

- Вас травят жулики, которые подожгли ими же организованную незаконную свалку, чтобы замести следы в преддверии судебного заседания. Надеюсь, силовые структуры по всей строгости закона накажут виновных, - отвечает Дрозденко людям.

В пятницу 7 февраля жители Колтушей соберутся на встрече с замгубернатора Ленобласти Михаилом Ильиным, а также представителями администрации, Росреестра и прокуратуры для обсуждения дальнейших планов по борьбе с опасным полигоном.

В Колтушах горит огромная свалка.Видео: vk.com/koltushi_navsegda

ИСТОЧНИК KP.RU