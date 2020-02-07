Светофор на Туристской устроил «дискотеку аварию»

7 Февр. 2020 2020-02-07T08:36:04+03:00

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Вечером в последний рабочий день всем хочется отдохнуть и немного повеселиться. Однако светофор на перекрестке двух оживленных улиц Оптиков и Туристской уже с раннего утра пятницу, 7 февраля, начал «развлекаться». Регулировщик сломался и заиграл сразу всеми цветами, подмигивая то порознь, то одновременно. Это заметили петербуржцы и поспешили поделиться «танцами» светофора в соцсетях.

- Светофор внес радость в серые будни! Всем хорошего дня и не гвоздя, не жезла, - улыбнулся пользователи сети.

Один из петербуржцев провел аналогию с известной российской группой и назвал «танцы» светофора «дискотекой аварией». Благо, на данный момент в действительности ДТП на оживленном перекрестке из-за сбоя не произошло.

Горожане отмечают, что, по всей видимости, небольшой сбой произошел только с одним светофором для автомобилей, остальные все работают исправно и не создают сумбур на дороге.

Светофор на Туристкой в Петербурге устроил "дискотеку аварию" .

ИСТОЧНИК KP.RU