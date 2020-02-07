2020-02-07T08:56:38+03:00
Происшествия

На Парашютной легковушка устроила ДТП, проезжая на красный

Петербуржские автомобилисты отмечают, что это уже «традиционное» место для аварий
Лилия КОЗЛОВА
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На Парашютной произошло ДТП с участием двух машинНа Парашютной произошло ДТП с участием двух машинФото: СОЦСЕТИ
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Утро пятницы, 7 февраля, в Приморском районе Петербурга началось с аварии. На оживленном перекрестке Парашютной улицы с улицей Летчика Паршина около 8 часов две машины не поделили дорогу и устроили ДТП. Как рассказывают в социальной сети очевидцы, благо, обошлось без жертв. Однако на работу кто-то явно опоздает.

- ДТП, ставшее уже традиционным: кто-то ехал на красный, а кто-то поворачивал на улицу Летчика Паршина с Парашютной, - рассказали в соцсетях о случившемся очевидцы.

Благо, удар оказался не сильным. У обоих автомобилей лишь побились передние бамперы и немного помялись капоты. Водители живы, здоровы и ожидают на морозе приезд дорожной полиции, чтобы разобраться в ситуации.

Что касается проезда по улице, то на данный момент авария не сильно мешает движению. Традиционно небольшой затор образовался неподалеку – автомобилисты стоят, чтобы повернуть с дороги в Каменку на Парашютную.

ИСТОЧНИК KP.RU

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