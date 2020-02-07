2020-02-07T09:31:17+03:00
Происшествия

Девочка занялась сексом с отцом, а после была изнасилована дедушкой в Раздолье

С деталями жуткого инцеста разбирается полиция Ленинградской области
Лилия КОЗЛОВА
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16-летняя девочка из Раздолье занялась сексом с отцом, а потом была изнасилована дедушкой16-летняя девочка из Раздолье занялась сексом с отцом, а потом была изнасилована дедушкойФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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История, достойная романов маркиза де Сада произошла в небольшой деревне с говорящим названием Раздолье в Приозерском районе Ленинградской области. Сексуальная жизнь 16-летней местной жительницы оказалась слишком бурной, да и ее участниками стали ее родной отец и дед. Возможно, эта история и не стала бы известна, если бы инцест не оказался приправлен насилием, после которого, 6 февраля, девочка решила обратиться в полицию.

- Утром 6 февраля в полицию обратилась 16-летняя жительница деревни Раздолье, которая рассказала, что ее домогаются отец и дедушка, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Когда полицейские приехали к девочке, то она их подробнее посветила в детали своей сексуальной жизни. По ее словам, в январе она выпивала вместе со своим 38-летним отцом в гараже и по взаимному согласию занялась с ним сексом. Интимные встречи между ними повторили еще три раза 17, 18 и 19 января, но уже дома у папы, который живет в той же деревне по соседству.

А вот уже 25 января, когда она снова была в гостях у отца, который ушел по делам, около 17 часов вечера на нее напал ее родной 64-летний дед, заломал ей руки и изнасиловал.

Известно, что девочка не учится и не работает, живет вместе со своей 44-летней мамой. Дедушку забрала полиция и отправила в Приозерскую больницу на освидетельствование. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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