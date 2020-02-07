Бабушка «перекрестила демонов» в Петербургском метро

7 Февр. 2020 2020-02-07T10:46:24+03:00

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Пассажиры метро в Петербурге давно уже привыкли к двум парням в костюмах Человека-паука, которые устраивают акробатическое шоу в вагонах. Однако одна бабушка по-своему отреагировала на появление персонажей «Марвел». Увидев «демонов», в обтягивающем трико, висящих на перилах, она решила их три раза перекрестить. Горожане в пятницу, 7 февраля, поделились в социальной сети этим видео.

- Бабушка - единственный человек, который, вообще, отреагировал на эту ситуацию. Для Питера типично не замечать то, что вокруг происходит, - прокомментировала видео жительница города.

Многие участники обсуждения видео негативно отозвались об акробатах в метро. Некоторые отметили, что «скакуны» их просто раздражают, а некоторые вообще считают, что это опасно для пассажиров.

- Вот так сидишь и боишься, что на тебя это чучело упадет. В цирке прикольно, а вот в метро, где пространство ограничено, не надо – высказала мнение горожанка.

Бабушка из Петербурга перекрестила Человека-паука в метро . vk.com/pitereshaet

ИСТОЧНИК KP.RU