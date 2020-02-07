2020-02-07T11:27:42+03:00
Происшествия

Молодой полицейский задержал двух цыганок, напавших на него с перцовым баллоном

Правоохранитель поймал девушек, которые нагло ограбили 81-летнего старика [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Полицейский задержал двух цыганок, напавших на него со слезоточивым газомПолицейский задержал двух цыганок, напавших на него со слезоточивым газомФото: принтскрин видео.
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Ожоги от слезоточивого газа не помешали молодому полицейскому задержать двух грабительниц. Днем в четверг, 6 февраля, 81-летнего пенсионера обокрали в собственной квартире женщина и подросток. Он сразу же обратился к правоохранителю, который смело бросился на помощь.

- На улице Матроса Железняка две женщины подошли к пенсионеру, представившись работницами коммунальных служб и сообщили ему о якобы имеющейся задолженности по платежам. Дедушка поднялся со лже-домуправительницами в квартиру, где они прямо в присутствии 82-летней супруги пенсионера, словесно угрожая, открыто похитили 30 тысяч рублей и скрылись, - сообщили в МВД Петербурга.

Старики позвонили в полицию. Стражи порядка прибыли на место, изучили записи с камер видеонаблюдения и отправились на поиски. Меньше чем через час 23-летний оперативник районного уголовного розыска задержал подозреваемых, при этом одна из девушек распылила ему в лицо газовый баллончик. Несмотря на ожоги, сотрудник полиции сумел не упустить нарушительниц.

Воровками оказались две девушки цыганской внешности, 15 и 29 лет, находящиеся без регистрации в Петербурге. У них изъяты наличные денежные средства – около 30 тысяч рублей, и газовый баллончик. Пострадавшему полицейскому, у которого диагностирован серьезный химический ожог глаз, потребовалась медицинская помощь, после этого он продолжил несение службы.

Две цыганки под видом работниц коммунальных служб ограбили пенсионеров в Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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